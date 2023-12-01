В Центральном банке Узбекистана состоялась встреча руководства с делегацией ЕС, США и Великобритании во главе со специальным представителем Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном, сообщила пресс-служба ЦБ.

«На встрече была представлена информация о принимаемых Центральным банком мерах по предотвращению санкционных рисков в банках страны. Отмечена постоянная работа с коммерческими банками по совершенствованию и усилению санкционного комплаенса», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность оказания технического содействия сотрудникам банковской системы для повышения их потенциала в сфере санкционного комплаенса.

По итогам встречи стороны договорились продолжить «конструктивный диалог по обсуждённым вопросам».