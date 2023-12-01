Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли очередные попытки незаконной отправки граждан в США, сообщает пресс-служба СГБ.

Житель Самарканда 1979 года рождения вошёл в доверие к знакомому и пообещал отправить его в США через Мексику за 25 тысяч долларов. В ходе оперативного мероприятия при получении 15 тысяч долларов он был задержан.

В другом случае житель Пастдаргомского района 1991 года рождения со своим знакомым 1996 года рождения пообещали местному жителю переправить его в США транзитом через Турцию, Армению, Никарагуа и Мексику за 23 тысячи долларов. Их задержали в момент получения 12 тысяч долларов.

В Ферганской области житель Андижанского района пообещал отправить жителя Коканда в Соединённые Штаты за 10 тысяч долларов. Он был задержан при получении денег.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

Напомним, граждан Узбекистана, которые пытаются незаконно въехать в США через границу с Мексикой, теперь не будут впускать в страну. Они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.