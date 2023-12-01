Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 28 ноября приняла закон по совершенствованию системы безопасности дорожного движения. В документ также включили норму о наказании за публикацию фото и видео в интернете сотрудников правоохранительных органов Узбекистана «с целью дискредитации». Только один депутат открыто выступил против, указав риски.

Общественность также заявила, что введение этой нормы противоречит заявленной политике открытости и может навредить ситуации с правами человека в стране.

Движение «Юксалиш» также считает эти возражения общественности обоснованными.

Организация отметила, что любое изменение законодательства, особенно введение новой нормы, серьёзно затрагивающей политику в области прав человека, а также открытость и прозрачность государственных органов, должно иметь определённые основания.

«То есть сегодня в интернете стало слишком много случаев необоснованной дискредитации и оскорбления правоохранительных органов? Если число случаев увеличилось, то каковы точные цифры? В чём причина и насколько серьёзно подобные ситуации влияют на нормальную работу системы? Конечно, на эти вопросы необходимо ответить», — говорится в сообщении.

В «Юксалиш» указали, что за указанные нарушения уже определены меры воздействия в законодательстве. То есть за оскорбление человека существует административная и уголовная ответственность. Кроме того, по статье 202−2 Кодекса об административной ответственности предусмотрен штраф за распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности.

«Если так, то зачем нужна отдельная норма, ориентированная на сотрудников правоохранительных органов? Сегодня права и интересы человека занимают центральное место в государственном управлении. Эта идея отражена в форме принципа „человек-общество-государство“ как главного критерия обновлённой Конституции. Не может быть наоборот», — заявили в организации.

По данным движения, изучен опыт таких стран, как Великобритания, Венгрия, Германия, Франция и Беларусь при внедрении этой нормы.

«Однако необходимо глубоко проанализировать природу социальных и политических проблем в этих странах. Подобные ограничения действительно есть в перечисленных и других развитых демократических странах, но в этих странах каждому гражданину гарантировано право на получение записей с нательной камеры сотрудника полиции в конфликтных ситуациях», — говорится в заявлении.

Согласно законодательству, основными принципами открытости деятельности органов государственной власти и управления, являются гласность и прозрачность их деятельности, свобода поиска, получения и распространения информации о деятельности госорганов.

«Юксалиш» подчёркивает, что введение новой нормы не должно привести к правилу о невозможности видеосъёмки деятельности сотрудников правоохранительных органов во время службы. «Наоборот, в тех случаях, когда в интернете распространяются изображения, показывающие правонарушения правоохранительных органов, руководителям следует сфокусироваться на совершенствовании системы. Это служит повышению профессионализма правоохранительных органов», — отметили в организации.

Движение считает, что Сенату при рассмотрении закона следует уделить серьёзное внимание вопросам и возражениям, которая подняла общественность по этой норме.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов в интервью Kun.uz заявил, что относится негативно к этой норме и выступает против неё.

«Конечно, снимать видео с целью дискредитации человека противозаконно. Распространение изображений с целью дискредитации не только сотрудников внутренних дел, но и простых граждан следует оценивать незаконным действием», — сказал он.

По его словам, отсутствие конкретных правил в этом вопросе может вызвать множество недоразумений и проблем.

«То есть представьте себе, что сотрудник внутренних дел пьёт чай. Если его снимут [и опубликуют в сеть], то сотрудник может сказать, что он „дискредитировал нас“, и его могут обвинить. Вы понимаете? Из-за отсутствия конкретизации. Мы, как представители агентства, негативно оцениваем предлагаемую норму и считаем, что оно противоречит политике открытости», — подчеркнул глава Антикоррупционного агентства.

Бурханов указал, что даже сейчас существует ответственность по закону, если снять на видео сотрудников ОВД и дискредитировать их. «Этим также можно злоупотреблять. Потому что привлечение к ответственности — это обязанность правоохранительных органов и органов внутренних дел. Считаю целесообразным это пересмотреть», — заявил он.