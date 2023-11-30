Хокимом Пахтаабадского района назначен Шоядбек Хасанбоевич Бабаев, сообщил Telegram-канал хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова.

Шоядбек Бабаев родился в 1981 году. В 2011 окончил Андижанский институт сельского хозяйства, в 2016 году — Академию государственного управления при президенте.

Затем занимал руководящие должности в компании «Узбекистон темир йуллари», на Ташкентском механическом заводе, в хокимияте Ходжаабадского района и ряде министерств.

До назначения был начальником управления машиностроения и электротехнической промышленности Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

На должности хокима он сменил Азизбека Латифжонова (бывшего замминистра по чрезвычайным ситуациям), который работал на этом посту с октября 2022 года.