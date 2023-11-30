Случай незаконного использования природного газа выявлен в Ферганской области в ходе контрольных мероприятий, проведённых «Узэнергоинспекцией», правоохранительными органами и предприятием «Худудгазтаминот», сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Установлено, что цех по производству извести был незаконно подключён к газовой сети без установки прибора учёта. В результате государству нанесён ущерб на сумму 1 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

В октябре сообщалось о похожем случае. Цех по производству извести в Намангане незаконно использовал 4,7 миллиона кубометров газа, ущерб государству составил свыше 7,5 млрд сумов.