Случай незаконного использования природного газа выявлен в Намангане в ходе контрольных мероприятий, проведённых «Узэнергоинспекцией» и предприятием «Худудгазтаминот», сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Установлено, что цех по производству извести был незаконно подключён к газовой сети без установки прибора учёта. В результате было расхищено 4,7 миллиона кубометров. Таким образом, государству нанесён на сумму свыше 7,5 млрд сумов.

Такой объем природного газа равен ежемесячному потреблению 23 520 домохозяйств, отметили в Минэнерго.

Соответствующие документы переданы в правоохранительные органы для принятия мер к нарушителю.