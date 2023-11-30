Рано утром 30 ноября в хостеле в Алматы (Казахстан) произошёл пожар, в результате которого погибли 13 человек, сообщает Tengrinews.kz.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МИД Узбекистана, в результате происшествия погибли два гражданина Узбекистана, их личности идентифицированы — оба погибших были мужчинами 2000 года рождения. В настоящее время генеральное консульство страны в Алматы работает вместе с акиматом города и причастными ведомствами страны пребывания. В МИДе заявили, что окажут всяческую помощь родным погибших в транспортировке их тел на родину.

В хостеле, предположительно, находились 72 человека, 59 из них самоэвакуировались.

«В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших, личности устанавливаются. Предположительно, они погибли от отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям в городе Алматы сообщили, что здание было переоборудовано под хостел 1,5 месяца назад. По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения.

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил Zakon.kz, что нельзя было оборудовать хостел в подвальном помещении.