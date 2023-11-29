Парламент Таджикистана утвердил изменения в Уголовный кодекс страны, которые предусматривают ужесточение наказания за развратные действия в отношении несовершеннолетних, сообщает ASIA-Plus.

Президент Эмомали Рахмон подписал закон с поправками ещё 13 ноября.

Как отмечает издание, поправки коснулись статьи 142 (развратные действия) УК, которую дополнили третьей частью. Она, в частности, предусматривает наказание за совершение развратных действий насилия в отношении двух или более лиц, явно не достигших четырнадцатилетнего возраста. За это будет грозить лишение свободы от 5 до 8 лет с пожизненным лишением права занимать определённые должности или вести определённую деятельность.

ASIA-Plus добавляет, что в Таджикистане «крайне редко» раскрываются преступления, связанные с развратными действиями или изнасилованием несовершеннолетних. Так происходит, потому что родственники жертв скрывают такие факты, чтобы избежать социальной изоляции жертвы и её родителей в традиционном таджикском обществе, подчёркивает издание.

По данным Министерства внутренних дел Таджикистана, в прошлом году в стране зарегистрировали 49 насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В 2021 году было зафиксировано 57 случаев.