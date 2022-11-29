С 1 декабря в Узбекистане в тестовом режиме запускается система начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения, сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД.

Введение системы было предусмотрено постановлением президента от 4 апреля. Она предусматривает следующий порядок:

начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение ПДД в течение 12 месяцев;

лишение водителя права управления транспортным средством на определённый срок в случае превышения установленного количества (12) штрафных баллов;

применение к водителям, за определённый период не нарушившим ПДД, мер стимулирования путём сокращения штрафных баллов при последующем начислении.

Министерству внутренних дел и Министерству юстиции было поручено в месячный срок «с учётом передового зарубежного опыта» подготовить проекты актов законодательства, предусматривающие внедрение системы. Однако, как сообщает СБДД, законопроект ещё дорабатывается совместно с депутатами Законодательной палаты.

Поэтому с 1 декабря система начисления штрафных баллов будет запущена в тестовом режиме. Нарушения будут автоматически регистрироваться в системе, но баллы начисляться не будут.

«Поскольку данная система является новой, все ошибки и недочёты в системе во время работы в тестовом режиме будут постепенно выявляться, устраняться и совершенствоваться… Во избежание возможных возражений со стороны населения баллы за нарушения, выявленные во время тестового режима, не будут учитываться», — говорится в сообщении.

СБДД планирует устранить все ошибки до полноценного запуска. О времени запуска системы сообщат позже.

Отметим, что внедрение системы штрафных баллов было предусмотрено ещё Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года. Проект документа об этом планировалось разработать в 2019 году.