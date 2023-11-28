«Неизвестные высокопоставленные люди» постучались в гостиничный номер нападающего футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карима Бензема за день до матча с алмалыкским АГМК и хотели с ним сфотографироваться. Об этом сообщает Championat.Asia.

По данным спортивного издания, кто-то «слил» информацию о том, в каком номере находится бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции. Перед матчем в Алмалыке игроки саудовской команды разместились в гостинице Hilton в Ташкенте.

После этого случая меры безопасности Бензема были усилены. В Узбекистан с ним прибыл личный телохранитель, но после инцидента в отеле за ним закрепили ещё несколько местных охранников.

Издание добавляет, это первый подобный случай с момента перехода Бензема в «Аль-Иттихад».

Championat.Asia также сообщило, что после матча в зоне, которая выделена для журналистов, оказались люди «по знакомству», чтобы сфотографироваться с Бензема.

Отметим, что 27 ноября в Алмалыке в Ташкентской области состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азии между командой АГМК из Узбекистана и саудовским «Аль-Иттихадом». Победу одержали гости со счётом 1:2.

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. С передачи экс-игрока «Ливерпуля» Фабиньо отличился марокканский нападающий Абдерразак Хамдалла. Спустя четыре минуты 32-летний форвард оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Хозяева поля смогли отыграть один мяч на 78-й минуте благодаря голу итальянца Мартина Боакье.

Нападающий клуба из Саудовской Аравии Карим Бензема провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

По итогам пяти матчей в группе С «Аль-Иттихад» занимает первое место с 12 баллами, а АГМК находится на последнем месте с пятью поражениями.