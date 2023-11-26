В Юнусабадском районе Ташкента столкнулись электробус Yutong и автобус King Long, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Авария произошла 25 ноября примерно 13:10 на улице Амира Темура рядом со станцией метро «Шахристан». Электробус, курсирующий по 51-му маршруту из автобусного парка №8, въехал в автобус №2М из автопарка №4. По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал.