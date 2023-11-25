Многие звёзды смешанных единоборств старше самого вида спорта. В этом году MMA исполняется только 30 лет. Несмотря на это дисциплина имеет огромную аудиторию фанатов, которая продолжает расти. При этом многие вовсе не воспринимают MMA как спорт. Вице-президент UFC Евразия Андрей Громковский в интервью «Газете.uz» рассказал, почему MMA не сравнится с олимпийскими видами спорта, но и не перестанет быть спортом, как UFC стало столь популярным шоу, кто может стать бойцом состязаний и что для этого нужно и может ли Узбекистан стать одной из площадок для проведения боёв UFC.

— Какие факторы повлияли на успех UFC, и что привело к такому росту фанатской базы?

— Ключевой фактор успеха в том, что UFC удалось создать уникальный вид спорта, который объединил в себе все виды единоборств. Фактически это был новый способ проведения времени и сопереживания. Как это всегда бывает с успешными медийными продуктами, он считывал бессознательные мечты и фантазии людей. Поэтому появилось так много болельщиков.

Безусловно, значительное влияние на создание организации оказал всплеск популярности боевых искусств в массовой культуре 1990-х годов. Именно в этот период вышли знаковые фильмы с Брюсом Ли, а фанаты компьютерных игр стояли в очереди за легендарными Street Fighter и Mortal Combat.

Поединки UFC изначально были задуманы в формате телевизионного шоу, что вызвало колоссальный интерес у зрителей. На свет появилась новая экшен-культура.

12 ноября 1993 года произошло событие, изменившее мир смешанных единоборств — первый турнир UFC, где сошлись восемь бойцов из разных видов единоборств. Всем было интересно увидеть такие поединки, с этого начиналась история UFC.

Также за эти годы UFC удалось взрастить ММА как полноценный вид спорта. К 2000-м сформировалась отдельная школа подготовки бойцов MMA. Она воспитала первых профессионалов, которые вошли в октагон и заинтересовали зрителя, показав невероятно зрелищные бои.

ММА — один из самых молодых видов спорта в мире, которому в этом году исполняется 30 лет. На мой взгляд, это очень большое достижение, когда за такой короткий срок небольшая группа людей смогла создать и развить новый вид спорта в глобальных масштабах, который с каждым годом становится всё более популярным.

Кадр из боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

— Многие воспринимают MMA как гладиаторские бои, где люди бьют друг друга за овации. Почему сейчас этот спорт так важен? Действительно ли это спорт или всё-таки это больше развлечение?

— Конечно, это настоящий спорт. И, как любой спорт, ММА включает в себя много аспектов. В нем присутствует спортивная составляющая, где спортсмены готовятся, соревнуются и показывают результаты. Элемент шоу или развлечения здесь тоже есть: за каждым бойцом стоит история. Есть болельщики, которые эмоционально сопереживают и любят своего героя, потому что видят в нём частицу себя. Есть и другие социальные и психологические аспекты, которые присущи этому спорту.

Поэтому я бы не сравнивал смешанные единоборства с какими-либо другими видами спорта, однако могу точно сказать, что всё лучшее, что есть в мире олимпийских видов спорта, есть и в смешанных единоборствах. И ровно по этой причине UFC растёт и развивается на протяжении уже 30 лет и будет продолжать это делать.

— В одном из своих интервью вы говорили, что UFC — прежде всего медийный бизнес, что, проводя мероприятия, вы создаёте медийный продукт. Какие основные инструменты продвижения вы используете, чтобы привлечь и подогреть интерес аудитории?

— Для нас, как и для большинства медийных организаций, главным является контент, то есть истории, которые мы рассказываем о спортсменах и которые они могут рассказать сами. Истории их противостояния, переживаний — словом, путь к вершине. И эта история очень архетипична. Она про путь героя, про то, как человек отправляется в путешествие, чтобы преодолеть внешний мир, и одновременно преодолевает себя и становится героем. Это вечный сюжет, который существовал в легендах древних народов во всём мире от Древней Греции до самурайских хроник. Он существует и сегодня. Люди продолжают им вдохновляться, но уже по-новому.

Поэтому для нас медийная часть связана с тем, что мы рассказываем истории и делаем это по-разному: через многосерийные фильмы, документальные программы, ролики для социальных сетей, короткие клипы, интервью с бойцами, работу с прессой и многое другое.

Например, недавно мы выпустили два документальных фильма. Первый — «Родина Чемпионов. Новое поколение». Премьера приурочена к турниру UFC 294 с уникальными материалами с Исламом Махачевым, Хабибом и другими бойцами. Второй — документальный фильм про UFС Абу-Даби. История начинается с первого турнира, в котором участвовал Хабиб и его отец, рассказывает о развитии турнира до наших дней. В фильме используются уникальные материалы.

Кадр из боя между Чарльзом Оливейра и Исламом Махачевым.

Могу сказать, что у UFC Eurasia крупнейшие в регионе спортивные социальные сети (более 15 млн подписчиков) спортивного бренда на территории Евразии. Это говорит о том, что эти истории отзываются в сердцах людей, и именно этот контент «двигает» медийную составляющую бренда как спортивного бизнеса.

— Какую роль играют социальные медиа в росте популярности UFC и поддержании интереса к нему?

— Фанатская база UFC состоит из более чем 700 миллионов человек по всему миру, включая 243 миллиона подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Как я сказал, у нас крупнейшие социальные сети в области спорта в нашем регионе, для нас они являются самым эффективным каналом коммуникации и взаимодействия с фанатами. Люди заходят в аккаунты UFC каждый день, им интересно узнавать о любимых спортсменах, новости мира единоборств, противостояния, новые истории дружбы, иногда вражды, и прожить их вместе с нами, как кусочек своей жизни. Поэтому соцсети играют такую большую роль, и мы постоянно работаем над тем, чтобы наши фанаты не скучали.

— Самым ярким бойцом UFC, несомненно, является Конор Макгрегор. Насколько его личность, характер и медийность повлияли на рост популярности UFC?

— Конор Макгрегор, безусловно, является уникальным спортсменом UFC. Он смог добиться высоких спортивных результатов и создать запоминающийся медийный образ, эффективно с ним работать на протяжении всей спортивной карьеры. Он многих вдохновляет. Для поклонников Конор является тем, кем они не могут позволять себе быть. Но когда они смотрят на него, людям кажется, что это часть их личности. Это говорит о том, что бойцы, как лидеры общественного мнения, могут вдохновлять и вести за собой большое количество людей. Я предполагаю, что на самом деле многие недооценивают этот эффект. Конор сделал серьёзный вклад в развитие смешанных единоборств UFC и как потрясающий боец, и как яркая медийная личность. Я надеюсь, мы его ещё увидим в октагоне.

Кадр из боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

— Как появилась идея открытия офиса UFC по Евразии. Насколько перспективным для UFC является этот регион?

— UFC достаточно давно искала возможность выйти на этот рынок. В результате партнёрства в 2018 году между компанией UFC, суверенным фондом ОАЭ Mubadala Investment Company и другими инвесторами, появился локальный офис, который занимается развитием UFC и смешанными единоборствами в регионе.

В том же году я занял пост вице-президента, нам удалось с нуля собрать команду и провести первый турнир в «Олимпийском», на котором присутствовало почти 24 тысячи человек. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы прошли огромный путь и что для молодой аудитории это один из самых востребованных видов спорта.

Мы создали крупнейшие социальные сети, провели три турнира в регионе, участвовали в проекте «Бойцовский остров» во время пандемии, а также провели множество мероприятий, развили вещание, обеспечили медиа присутствие и показ турниров, активно работали со спонсорами и партнёрами — лицензиатами. И мы продолжаем развиваться.

Евразия является стратегическим регионом и одной из крупнейших территорий с точки зрения объёма фан-базы, мы на третьем месте по количеству бойцов после США и Бразилии. Сейчас в UFC 59 спортсменов из нашего региона. Если посмотреть на результативность наших спортсменов, то они одни из самых успешных в UFC.

Я считаю, это большой успех, что мы, имея меньше бойцов, чем Бразилия и США, имеем такое количество действующих и бывших чемпионов. Недавно Ислам Махачев возглавил рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. С каждым годом UFC становится таким же популярным брендом как многие известные футбольные команды или потребительские бренды.

— Что было важно для развития и роста компании в регионе в современных условиях. Какие вызовы стоят перед вами сейчас?

— Думаю, больше всего росту способствовало то, что в регионе действительно много людей, которые давно смотрят UFC. Возможно, не всегда на официальных ресурсах, но сложившаяся культура и отношение к боевым искусствам всегда были. Кроме того, это культурный фактор. Боевые искусства в Евразии любят в самых разных проявлениях. От борьбы, джиу-джитсу до бокса, кикбоксинга, самбо, дзюдо и других дисциплин. Практически у каждого народа есть свои предпочтения и особенности, но в какой бы стране Евразии я ни оказался, я вижу, что боевые искусства всегда вызывают неподдельный интерес. Поэтому здесь есть много факторов, которые нам помогли.

С точки зрения преград, наверное, главная из них — недостаточно развит легальный просмотр. Думаю, исторически эта проблема связана с некоторой недоступностью контента и, как следствие, пиратством. Тем не менее, эта проблема и сейчас актуальна. Поэтому наша цель — научить людей платить за интересный и качественный контент, ведь от этого зависит развитие спортсменов, возможность расширяться и сделать ММА и UFC доступнее.

Одна из наших приоритетных задач — развивать платформу UFC FIGHT PASS и сделать доступным легальный просмотр турниров для большинства фанатов в регионе. У нас большие планы по развитию партнёрства со спонсорами, по продаже лицензий, по запуску новых продуктов.

Мы хотим, чтобы нашим болельщикам было доступно как можно больше способов взаимодействия с брендом, так как это такая же важная часть промоушена, как и сами поединки. Мы ставим перед собой цель оставаться лидерами индустрии. В следующем году мы планируем сфокусироваться на создании интересных историй, взаимодействии с нашими партнёрами и спонсорами, инвесторами и болельщиками в регионе.

— Кто и как может стать бойцом UFC? Какие этапы или шаги они должны пройти для этого?

— Это достаточно серьёзный путь. В начале нужно пройти юношеский этап. Часто это любительские соревнования по смешанным единоборствам. Если на них боец показывает высокие результаты, то следующий шаг — попасть в профессиональную лигу.

Если он действительно является сильным спортсменом и, что немаловажно, у него есть медийный образ, он может попасть в UFC. Менеджеры обращают внимание на эти два условия.

У UFC есть специальный проект «Претендентская серия Даны Уайта» (Dana White Contender Series) — прекрасная возможность для талантов получить контракт. Сейчас его эксклюзивно можно посмотреть на «Кинопоиске».

Президент UFC Дана Уайт и российский блогер Хасбулла Магометов.

— Какими боевыми искусствами должны владеть бойцы UFC?

— Какого-то одного боевого искусства как такового нет. Есть много разных дисциплин, например, бокс, самбо, джиу-джитсу, дзюдо, карате, кикбоксинг. Для UFC требуется специальная подготовка, которая связана именно со смешанными единоборствами.

Если спортсмен думает над тем, чтобы стать бойцом, он молод и энергичен, то я рекомендую пойти в специальный зал, где занимаются именно смешанными единоборствами. Мы открыты для всех. Главное — высокий уровень профессионализма, спортивной подготовки и умение рассказать свою историю миру.

— Видите ли потенциальных чемпионов из Узбекистана?

— У бойцов из Узбекистана очень большой потенциал. Спортсмены Махмуд Мурадов, Нурсултон Рузибоев уже выступают в UFC. Я думаю, что количество бойцов из Узбекистана со временем значительно вырастет, поскольку в вашей стране очень высок интерес к боевым искусствам, есть свои традиции и главное, свой ММА промоушен — Профессиональная Лига Мурадова (MPL). В прошлом году UFC FIGHT PASS подписал соглашение MPL, добавив эту организацию в свою обширную библиотеку. Я искренне верю, что количество перспективных бойцов из Узбекистана будет расти, они смогут проявить себя и добиться самых высоких результатов в UFC.

— Вы обучаете бойцов UFC как пользоваться социальными медиа, продвигать свой бренд в соцсетях. Почему это так важно? Может ли не медийный боец добиться успехов?

— Конечно, спортивных успехов может добиться любой боец. Отчасти это генетика, отчасти воспитание, но также важен психический настрой, целеустремлённость.

Немедийные бойцы могут подняться достаточно высоко, но им трудно долго удерживаться на этой высоте. Медийность подразумевает, в том числе, умение общаться со своим болельщиками. Их поддержка очень важна для бойца. Рассказывать свою историю и проявлять себя нужно уметь. Это очень важно, и мы конечно, делаем многое, чтобы помочь спортсменам делать это лучше — брифинги, медиа тренинги, PR и многое другое. Я надеюсь, сделаем ещё больше в ближайшие несколько лет.

— Как личные истории, путь самих бойцов может влиять на привлечение внимания к турнирам UFC?

— Для ответа на этот вопрос хочу привести пример пути непобеждённого чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Хабиб с самого раннего детства шёл по пути, который для него определил отец, Абдулманап Нурмагомедов. Именно его «план отца» стоял за тем, чтобы помочь Хабибу достичь мирового успеха. Его история — путь к чемпионскому титулу, чемпионство, соперничество с Конором и победа над ним, затем завершение карьеры на её пике.

Хабиб — хороший пример того, как нужно общаться в социальных сетях, отстаивать свою позицию. Да, с ней можно не соглашаться, но он человек, несомненно, цельный, потому что делает то, что для него важно, несмотря ни на что. Продолжает использовать тот успех и популярность, которые к нему пришли для того, чтобы рассказывать свою историю и с её помощью вдохновлять других. Я считаю, это очень важно. Я видел, как Хабиб работает, как он даёт интервью, сколько сил вкладывает в это. Несмотря на усталость и напряжение, он всегда этому уделял много внимания.

Хабиб Нурмагомедов.

— Что бойцам UFC нужно для успеха? Обладание боевым искусством вместе с выстраиванием персонального брендинга? Или если перефразировать вопрос, что нужно бойцам, чтобы стать достойным лицом престижного промоушена?

— Успешный боец UFC — это сочетание медийных качеств, спортивной составляющей, дисциплины, здоровья и психологических особенностей. За здоровье в UFC отвечает UFC Performance Institute. Это один из лучших центров спортивной науки в мире.

Также спортсмену нужно быть готовым психологически, потому что здесь тяжёлые тренировки, возможны поражения. Нужно уметь не расслабляться после победы. Правильный настрой гарантирует 50% победы в бою, но этому нужно долго учиться. Дисциплина — также определяющий критерий. Бойцы ММА проходят жёсткие тренировки и сгоняют большое количество веса.

Таким образом, я выделяю 3 ключевых составляющих успеха. Первая — это спортивный результат, успехи и достижения. Здесь важна не только эффективность, но и эффектность. Возможность бойца показать не только победный, но ещё и яркий бой, высоко ценится фанатами и организацией.

Вторая — это медийность, умение себя преподнести, привлечь внимание аудитории, показать свой стиль. И третья составляющая, о которой мы мало говорили — это духовная часть, которая по сути определяет две предыдущие. Что движет человеком, во что он верит, куда и зачем идёт, для чего выступает.

На мой взгляд, все эти элементы одинаково важны, и если они есть, тогда рождаются яркие звезды и настоящие чемпионы UFC.

— Расскажите о фанатах UFC. Кто они, какой у них портрет и как он менялся?

— Аудитория становится все более молодой. Средний возраст около 30 лет. Большинство составляют мужчины — около 85%. Чаще всего фанаты UFC технологически продвинуты, используют современные технологии, активно потребляют контент в соцсетях.

Турниры смотрят политики, олигархи, спортсмены и самые обычные люди. Это по-настоящему «народный» вид спорта, который смотрит очень большое количество людей. Поэтому наши крупнейшие спонсоры — финансовые компании, производители автомобилей и напитков, букмекеры, топливные компании — всё, что в первую очередь интересно мужчинам.

Однако есть и достаточно большое количество женщин, которые любят UFC. Агрессия, конкуренция, которая есть в смешанных единоборствах, часто интересна женщинам.

Мы видим чёткое разделение на hardcore и casual фанатов. Первые смотрят бои ежедневно, остальные следят только за топовыми турнирами. По нашим наблюдениям, современный зритель уже не хочет смотреть контент в плохом качестве, аудитория понемногу привыкает к платному контенту. Это видно по росту базы подписчиков нашей видео платформы UFC FIGHT PASS, аудитория которой за пять лет увеличилась в несколько раз.

— Где сейчас больше смотрят UFC — на ТВ или по подписке?

— Согласно нашим исследованиям, телевидение остаётся одним из приоритетных каналов для распространения и продвижения контента UFC, поэтому мы работаем с крупнейшими телеканалами и медийными компаниями.

С другой стороны мужчины часто смотрят UFC в приложении на мобильных устройствах, поэтому у нас есть своё приложение UFC FIGHT PASS, которое мы активно развиваем. Этот сервис для тех фанатов, которые хотят увидеть всё, что связано с UFC и ММА — прямые трансляции турниров, эксклюзивный контент, лучшие мировые лиги и, конечно, каждый турнир в истории UFC.

У нас потрясающая библиотека: турниры с участием звёзд прошлых лет, например с Федором Емельяненко, промоушены со всего мира, художественные и документальные фильмы и сериалы. Постепенно аудитория переходит в интернет. В современные телевизоры уже встроены приложения, через которые люди смотрят телеканалы, и этим процессом можно управлять. Я думаю, за этим будущее.





Кадр из боя между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

— Сколько людей смотрит UFC по миру, региону и в Узбекистане?

— Глобально более 900 миллионов домохозяйств имеют доступ к просмотру контента UFC. В нашем регионе мы оцениваем цифру примерно в 50−70 миллионов человек, в зависимости от критериев оценки. В Узбекистане крупные события UFC смотрят миллионы зрителей, и многомиллионные аудитории социальных сетей наших бойцов в Узбекистане тому подтверждение.

— Сколько людей из Узбекистана покупают подписку, чтобы смотреть бои? Есть ли какая-то статистика по фанатам UFC у нас в стране.

— Я не могу называть конкретные цифры, но могу сказать, что в последние годы база подписчиков UFC FIGHT PASS увеличилась в несколько раз. В Узбекистане и регионе в целом мы надеемся найти партнёров в лице крупнейших телеком операторов, банков и других игроков рынка. Это необходимо для улучшения дистрибуции наших турниров через UFC FIGHT PASS и совместного маркетинга.

— Насколько интересны женские бои для аудитории региона и в Узбекистане?

— Изначально в UFC не было женских боёв, но в 2012 году в UFC появилась первая женщина — боец Ронда Раузи, и президент UFC Дана Уайт стал активно заниматься развитием женских единоборств. Сейчас в нашем регионе есть Валентина Шевченко из Киргизии, Виктория Дудакова, Ирина Алексеева, Дарья Железнякова из России, были спортсменки из Грузии, есть начинающие из Узбекистана и Казахстана. Я думаю, что развитие женских единоборств неизбежно. По мере того, как женщины становятся всё более реализованными, появляется больше возможностей. Мы этому рады и всячески поддерживаем. Я считаю, что развитие спорта в принципе невозможно без развития в том числе женского спорта.

— Одним из знаковых турниров этого года стал UFC 294 в Абу-Даби. Насколько он был успешным?

— Каждый год мы традиционно радуем наших фанатов турниром в Абу-Даби. Это всегда интрига и звёзды. Здесь бьются самые яркие атлеты со всего мира и нашего региона, встречаются тысячи болельщиков.

Первая причина успеха турнира в том, что в этом году организация продлила многолетнее партнёрство с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) до 2028 года. Это означает, что фанатов также ждут яркие и незабываемые турниры в ОАЭ.

Другая причина — турнир стал одним из самых востребованных среди зрителей благодаря невероятно зрелищным поединкам. Ислам Махачев подтвердил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав молниеносную победу в первом раунде над Александром Волкановски. Хамзат Чимаев выиграл динамичный бой против Камару Усмана. Ярко выступили перспективные спортсмены Шара Буллет и Виктория Дудакова.

Ислам Махачев. Хамзат Чимаев.

Прямую трансляцию в эфире только «Матч-ТВ» посмотрели более 4,1 миллиона человек (накопленный охват трансляции). Промо материалы на YouTube собрали более 49 миллионов просмотров.

— Какие важные события UFC ожидаются в ближайшее время?

— Безусловно, мы хотим провести турнир в регионе Евразия. У нас есть интерес к организации мероприятий в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Грузии. Понятно, что есть лидеры по количеству населения и зрителей турниров UFC. На таком турнире будет больше спортсменов из нашего региона, новые возможности для фанатов, много крутого контента, ярких событий, зрелищных боёв.

— Есть ли в планах UFC провести турнир в Узбекистане?

— Первое мероприятие в новой стране, как правило, бьёт рекорды посещаемости, поскольку работает накопленный спрос. Наша задача — сделать MMA одним из главных видов спорта в Евразии. Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Грузия — замечательные места для проведения турнира. Но это вопрос многих факторов, в том числе инфраструктуры, логистики, безопасности, затрат на организацию и спонсорской поддержки.

Для нас принципиально важной является поддержка развития отрасли и нашего турнира властями страны-организатора, а также прямые и доверительные отношения с руководителями, курирующими спорт в регионе. Поэтому пока сложно что-либо утверждать, мы в процессе обсуждения. Мы заинтересованы в совместной работе с властями стран-организаторов. Работа с властями ОАЭ — отличный пример того, каким должно сотрудничество в целях развития спорта, туризма и образа принимающей страны.