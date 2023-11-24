С 25 ноября временно сократится режим работы станций «Технопарк» (Дўстлик-2) и «Яшнабад» (2-станция) надземной кольцевой линии метро Ташкента — с 6:00 до 22:00, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Это связано с запуском в эксплуатацию новых станций метрополитена «Турон» (13-станция) и «Кипчак» (14-станция). Планируются работы по их техническому соединению с действующими станциями линии, объяснили в ведомстве.

Дата возврата к прежнему режиму в сообщении не уточняется.

Режим работы станций на участке линии от станции «Тузель» (3-станция) до станции «Курувчилар» (12-станция) останется без изменений — с 5:00 до 23:00.

«С 5:00 до 6:00 и с 22:00 до 23:00 будет организовано челночное (одностороннее) движение поездов на участке Тузель-Курувчилар», — отмечается в сообщении.