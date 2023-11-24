Палестинская группировка ХАМАС освободила 13 израильских заложников, похищенных 7 октября, сообщает The Times of Israel.

Освобождённые заложники — женщины и дети — были переданы сотрудникам Красного Креста и в ближайшее время покинут сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

Это первая группа заложников, которых должен отпустить ХАМАС в рамках договорённости с Израилем. Несколько дней назад Израиль и ХАМАС договорились об освобождении по меньшей мере 50 израильских заложников в обмен на четырёхдневное перемирие в секторе Газа и 150 палестинских заключённых.

Кроме того, власти Израиля согласились пропустить в сектор Газа дополнительное топливо и гуманитарную помощь. Сделку удалось достичь при посредничестве Катара.

Всего ХАМАС удерживает в плену около 240 человек, отмечает издание.

Также сегодня ХАМАС отпустил 12 граждан Таиланда, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. Как уточняет BBC, по меньшей мере 19 тайских фермеров были похищены ХАМАС на юге Израиля во время нападения 7 октября.

Таиландские заложники не являются частью сделки между Израилем и ХАМАС.