Правительство Израиля одобрило сделку с палестинской группировкой ХАМАС по освобождению боевиками заложников в обмен на палестинских заключённых и четырёхдневное прекращение огня, сообщает Times of Israel.

Согласно договорённости, на первом этапе будут освобождены по меньшей мере 50 человек, похищенных с территории Израиля 7 октября. Речь идёт только о женщинах и детях. Ожидается, что первая группа из 12−13 заложников вернётся домой уже 23 ноября. Всего в секторе Газа находится около 240 израильских заложников.

Режим прекращения огня может быть продлён: за каждые 10 освобождённых заложников будет добавляться ещё один день, отмечает издание. Израильские власти подчеркнули, что после окончания перемирия война против ХАМАС продолжится.

Взамен Израиль освободит 150 палестинских заключённых — женщин и подростков, которые отбывают в тюрьмах срок, не связанный со статьями за убийство. Израиль также согласился пропустить в сектор Газа дополнительное топливо и гуманитарную помощь.

По условиям соглашения воздушная активность Израиля на юге Газы будет прекращена на четыре дня, а на севере — ограничена с 10:00 до 16:00.

Как пишет CNN, Катара участвовал в переговорах в качестве главного посредника. По данным телеканала, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани напрямую встречался с политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией.