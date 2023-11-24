Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов провёл совещание по вопросу продажи просроченных товаров в продуктовых магазинов региона, сообщила пресс-служба хокимията области.

«Меня возмущает, что в магазине продаётся „малютка“ (детское питание — ред.) для трёхмесячных детей, у которой срок годности истёк шесть месяцев назад. Мы не можем прощать продавцу обман наших соотечественников», — заявил Эркинжон Турдимов.

В администрации области была создана рабочая группа, которая посетила торговые объекты в Самарканде, Булунгурском и Самаркандском районах. Об итогах мониторинга был подготовлен видеорепортаж.

«Во многих местах были обнаружены колбасные и сырные изделия с истёкшим сроком годности или без указания даты производства. Эти продукты лежали прямо у порога магазинов», — говорится в видео хокимията.

просроченная продукция, самаркандская область

В ходе четырёхдневного исследования рабочая группа проверила 41 торговую точку в городе и обнаружила 1736 просроченных товаров.

«Уважаемые продавцы, если вы владеете магазином и продаёте продукты, пожалуйста, не будьте бессовестными и не продавайте просроченные товары. Соберите и уберите их. В противном случае нам придётся „убрать“ вас. Особенно касается это выпечки, которая не имеет никаких документов о происхождении или сертификатов. Продают торты, булочки без упаковки, нет даты производства, нет холодильника», — подчеркнул глава региона.

По данным видеоотчёта рабочей группы, один из магазинов не изъял из продажи 11 товаров, качество которых не гарантировано. Там также были замечены поддельные товары.

просроченная продукция, самаркандская область

В одном из магазинов срок годности конфет истёк 15 декабря 2022 года, но несмотря на год просрочки товар все ещё стоит на прилавке, и подобные случаи встречаются повсеместно. «Некоторые продавцы, недолго думая, просто закрыли свои магазины, [заметив проверяющих]», — говорится в сюжете.

Эркинжон Турдимов обратился к жителям Самаркандской области с просьбой быть внимательными при покупке товаров.

«Пожалуйста, обращайте внимание на сроки годности товаров при покупке. Потому что в наших магазинах, оказывается, есть владельцы и продавцы, которые проглотили свою совесть. Некоторые владельцы могут и не заметить, что срок годности истёк на один день, но есть продукты, срок годности которых истёк на несколько месяцев. Не употребляйте их, даже если у продукта остался месяц срока, один день. Вы можете сказать, что это незначительно, но в дальнейшем это всё равно негативно повлияет на здоровье. Иначе завтра будете тратить деньги на лечение ребёнка и бегать из аптеки в аптеку», — призвал Эркинжон Турдимов.

Напомним, что в августе в Самарканде почти 50 человек отравились хотдогами и попали в инфекционную больницу, а в 42 человека на свадьбе отравились салатами, которые были приготовлены за день до мероприятия.