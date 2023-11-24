Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов провёл совещание по вопросу продажи просроченных товаров в продуктовых магазинов региона, сообщила пресс-служба хокимията области.

«Меня возмущает, что в магазине продаётся „малютка“ (детское питание — ред.) для трёхмесячных детей, у которой срок годности истёк шесть месяцев назад. Мы не можем прощать продавцу обман наших соотечественников», — заявил Эркинжон Турдимов.

В администрации области была создана рабочая группа, которая посетила торговые объекты в Самарканде, Булунгурском и Самаркандском районах. Об итогах мониторинга был подготовлен видеорепортаж.

«Во многих местах были обнаружены колбасные и сырные изделия с истёкшим сроком годности или без указания даты производства. Эти продукты лежали прямо у порога магазинов», — говорится в видео хокимията.

В ходе четырёхдневного исследования рабочая группа проверила 41 торговую точку в городе и обнаружила 1736 просроченных товаров.

«Уважаемые продавцы, если вы владеете магазином и продаёте продукты, пожалуйста, не будьте бессовестными и не продавайте просроченные товары. Соберите и уберите их. В противном случае нам придётся „убрать“ вас. Особенно касается это выпечки, которая не имеет никаких документов о происхождении или сертификатов. Продают торты, булочки без упаковки, нет даты производства, нет холодильника», — подчеркнул глава региона.

По данным видеоотчёта рабочей группы, один из магазинов не изъял из продажи 11 товаров, качество которых не гарантировано. Там также были замечены поддельные товары.

В одном из магазинов срок годности конфет истёк 15 декабря 2022 года, но несмотря на год просрочки товар все ещё стоит на прилавке, и подобные случаи встречаются повсеместно. «Некоторые продавцы, недолго думая, просто закрыли свои магазины, [заметив проверяющих]», — говорится в сюжете.

Эркинжон Турдимов обратился к жителям Самаркандской области с просьбой быть внимательными при покупке товаров.

«Пожалуйста, обращайте внимание на сроки годности товаров при покупке. Потому что в наших магазинах, оказывается, есть владельцы и продавцы, которые проглотили свою совесть. Некоторые владельцы могут и не заметить, что срок годности истёк на один день, но есть продукты, срок годности которых истёк на несколько месяцев. Не употребляйте их, даже если у продукта остался месяц срока, один день. Вы можете сказать, что это незначительно, но в дальнейшем это всё равно негативно повлияет на здоровье. Иначе завтра будете тратить деньги на лечение ребёнка и бегать из аптеки в аптеку», — призвал Эркинжон Турдимов.

Напомним, что в августе в Самарканде почти 50 человек отравились хотдогами и попали в инфекционную больницу, а в 42 человека на свадьбе отравились салатами, которые были приготовлены за день до мероприятия.