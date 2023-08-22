В пункте общепита на улице Рудаки в центре Самарканда хотдогами отравились 49 человек, сообщил 21 августа телеканал STV.

Среди пострадавших — три ребёнка одной семьи. Их бабушка рассказала, что к вечеру у внуков наблюдались рвота и повышение температуры.

В инфекционную больницу одновременно поступило много других людей с симптомами отравления, рассказала женщина.

После оказания помощи 29 человек были выписаны, на момент съёмки репортажа в больнице оставалось 20 человек.

Работа пункта общепита приостановлена, взяты образцы продукции для исследования в лаборатории.

В начале августа сообщалось об отравлении самодельными салатами 42 человек в Ургутском районе Самаркандской области.