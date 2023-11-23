В Узбекистане добровольцам разрешили участвовать в клинических исследованиях фармакологических и лекарственных средств. Соответствующие поправки в законодательство 22 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Так, в закон «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» вносится определение субъекта клитического исследования. Это физическое лицо, участвующее в клиническом исследовании фармакологического или лекарственного средства на добровольной основе с его письменного согласия.

Руководитель клинического исследования обязан дать участнику подробное разъяснение значения метода, сущности и возможного риска исследования. Участник исследования имеет право отказаться от участия на любом этапе исследования.

В испытаниях лекарств также смогут участвовать дети и недееспособные лица. Для этого необходимо будет получить письменное согласие родителей или других законных представителей.

Перед клиническим исследованием с участием несовершеннолетнего руководитель обязан провести клиническое исследование с участием взрослого.

Поправки вносятся также в закон «О донорстве крови и её компонентов». Фармацевтическим организациям, специализирующимся на производстве фармпродукции из донорской крови и её компонентов разрешается в частном порядке собирать, перерабатывать и хранить донорскую кровь и её компоненты.