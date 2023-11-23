Европейский cоюз 22 ноября принял решение продлить Всеобщую систему преференций плюс (GSP+) на следующие четыре года, до 31 декабря 2027 года.

Об этом объявила посол Евросоюза в Узбекистане Шарлотта Адриан на пресс-конференции, проведённой совместно Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Делегации ЕС в стране 23 ноября, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В мероприятии также приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов, советники глав ассоциаций «Узтекстильпром» Шахзода Кучкарова, «Узэлтехсаноат» Бектемир Мурадов и директор Ташкентского металлургического завода Зафар Туйчиев, которые представляют интересы узбекистанских бенефициаров GSP+.

«Я очень рада видеть, что GSP+ становится настоящей историей успеха в более тесном ежедневном партнёрстве между ЕС и Узбекистаном, — сказала Шарлотта Адриан. — И это не только успех последних двух лет, я также уверена, что и в ближайшие четыре года он ещё больше возрастёт».

Посол напомнила, что GSP+ является основным инструментом торговой политики ЕС для поддержки экспорта развивающихся стран в ЕС. Получив статус GSP+, страна освобождается от уплаты налогов для экспорта более 6000 видов товаров на европейский рынок. Доступ к таким льготным условиям имеют пока только восемь стран в мире, Узбекистан стал последним, кто получил его.

«GSP+ дала мощный импульс развитию частного сектора в вашей стране, обеспечив более лёгкий доступ к 448-миллионной европейской потребительской базе, более тесное сотрудничество между европейскими и узбекистанскими компаниями и значительную экономию на границах», — подчеркнула посол. Она добавила, что недавний отчёт о работе системы GSP+ за 2020−2022 подтверждает, что она продолжает способствовать экономической стабильности и устойчивому развитию в Узбекистане даже во времена неопределенности.

С тех пор как Узбекистан присоединился к GSP+, его экспорт в ЕС вырос в четыре раза. Экспорт товаров из Узбекистана, отвечающих критериям GSP, в 2019 году составил 93 млн евро, а уже в 2022 году — 450 млн евро. «Это то, что мы можем назвать успехом, не так ли?» — сказала Шарлотта Адриан.

Кроме того, благодаря отмене импортных пошлин экспортёры Узбекистана сэкономили более 28 млн евро в 2022 году. «Это означает, что появилась возможность сберечь 28 млн евро, которые должны были быть уплачены в виде налогов для выхода на рынок ЕС, и которые пошли бы в бюджет ЕС, для дальнейшего развития ваших компаний и частного сектора. Это вклад ЕС в развитие частного сектора Узбекистана в прошлом году. А по сравнению с 2019 годом этот вклад вырос более чем в 10 раз (с 2,5 млн евро)», — подчеркнула посол Европейского союза.

Она также отметила, что если три года назад ведущими продуктами в рамках GSP были текстиль и пластмасса, то в 2022 году их вытеснило новое направление — фармацевтика и другая химическая продукция. «Таким образом, GSP оказывает положительное влияние на диверсификацию экономики и промышленности Узбекистана», — сказала посол.

Шарлотта Адриан также рассказала, какие товары в будущем будут пользоваться в Евросоюзе повышенным спросом. «Поскольку мы ожидаем рост производства машиностроения, автомобилестроения, высокотехнологичных товаров и медицинского оборудования, спрос на различные электронные компоненты и металлические детали будет увеличиваться. Таким образом, ваша страна сможет и дальше развивать свой успех, расширяя производство электронных товаров и компонентов благодаря сниженным эксплуатационным расходам».

Кроме того, отметила посол, поскольку ЕС переходит к «зелёной» экономике, поставки металлов и критически важного сырья могли были ещё больше увеличить экспорт из Узбекистана в Евросоюз.

ЕС через GSP+ поддерживает стратегию Узбекистана по достижению международных стандартов в области прав человека и трудовых прав, а также окружающей среды, климата и эффективного управления.

Шарлотта Адриан отметил, что Узбекистан добился явного прогресса в применении 27 международных конвенций, касающихся GSP+.

«Значительный прогресс наблюдался в деле совершенствования законодательства и соответствующей политики, с некоторым отличием в плане соблюдения и реализации», — сказала она.

В качестве наиболее успешных кейсов ЕС выделяет недавний закон об усилении защиты женщин и детей от насилия, искоренение детского и принудительного труда и принятие нового Трудового кодекса.

При этом, отметила Шарлотта Адриан, есть также вопросы, решение которых необходимо для полного выполнения международных обязательств. «Мы наблюдаем некоторое несоответствие между правовой базой и реализацией гражданских и политических прав. Предстоит приложить дополнительные усилия, например, для обеспечения свободы объединений, в том числе для профсоюзов. Свобода выражения мнений по-прежнему иногда подвергается сомнению», — подчеркнула посол.

Эти вопросы, отмеченные в отчёте GSP+ на 2020−2022, необходимо будет решить, чтобы обеспечить дальнейшее соблюдение Узбекистаном требований GSP+. Подробнее об этом ниже.

«И, конечно же, мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по осуществлению реформ, — отметила Шарлотта Адриан. — Поскольку мы продлеваем действие GSP+ на следующие четыре года, у нас будет больше времени для совместной работы над международными стандартами в области прав человека. ЕС будет продолжать следить за ходом реализации 27 конвенций ООН. Следующая миссия наблюдателей ЕС в Узбекистан, скорее всего, состоится в следующем году».





Замминистра Бадриддин Абидов отметил, что решение ЕС о предоставлении Узбекистану статуса страны-бенефициара GSP+ и продлении срока действия этих льгот является «международным признанием комплексных реформ, проводимых сегодня в стране», в том числе в сфере формирования демократического государства с сильными институтами государственного управления и гражданского общества.

«Наряду с успешным использованием льгот в рамках GSP+ мы выражаем готовность сотрудничать с Евросоюзом в процессах мониторинга данного механизма и совместно работать над выполнением требований соответствующих международных конвенций», — заявил Бадриддин Абидов.

«Вместе с тем, — добавил он, — мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество с Евросоюзом в рамках GSP+ стало значимым импульсом для углубления торгово-экономических и инвестиционных отношений с европейской стороной в целях расширения проводимых в Узбекистане фундаментальных реформ по формированию рыночной экономики».

По данным МИПТ, по итогам 2022 года в рамках GSP+ на рынки стран ЕС было экспортировано текстильной продукции на сумму 177,4 млн долларов (рост по сравнению с 2021 годом — 126,4%), химической продукции — 138,3 млн долларов (в 4,7 раза), агро- и пищевой продукции — 19,7 млн долларов (103%),

электротехнической продукции — 9 млн долларов (117%).

По словам Бадриддина Абидова, в 2022 году Узбекистан стал полноправным членом Международного партнёрства по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума по аккредитации (IAF). Это создало основу для взаимного признания результатов оценки соответствия узбекской продукции 125 органами из 82 стран в рамках ILAC и агентствами по оценке соответствия 97 стран-членов в рамках IAF.

В производство продукции в Узбекистане внедрены 403 требования, предусмотренные техническим регламентом европейских стран, и 8945 других требований ЕС к товарам, отметил замглавы МИПТ. Кроме того, на сегодня в Узбекистане внедрён в практику 3381 стандарт ISO.

В результате реализации этих мер общий объем экспорта в европейские страны в 2023 году, согласно прогнозу МИПТ, достигнет 1 млрд долларов, что станет 55-процентным ростом по сравнению с прошлым годом (по оценке МИПТ, экспорт в ЕС в 2022 году составил 647 млн долларов).

В 2024 году в рамках GSP+ запланировано внедрение международных стандартов системы менеджмента на 822 предприятиях-экспортёрах Узбекистана и внедрение 1400 международных и европейских стандартов, касающихся продукции лёгкой промышленности, кожевенно-обувной, электротехнической, строительной, пищевой и сельскохозяйственной, металлургической и химической отраслей.

Политические усилия Узбекистана по соответствию требованиям GSP+

В отчёте о работе системы GSP+ в Узбекистане за 2020−2022 отмечаются положительные изменения в политике страны в соответствии с 27 имплементируемыми международными конвенциями.

В их числе — прогресс в законодательной работе по вопросам прав женщин и гендерного насилия, активизировались усилия по деинституционализации ухода за детьми.

«Ранее распространённая практика пыток, судя по всему, значительно сократилась, и власти отдают приоритет дальнейшим мерам по их предотвращению», — отмечается в выдержке из отчета.

Узбекистан также добился успехов в защите биоразнообразия и борьбе с изменением климата — реализация Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, идёт полным ходом, а потребление гидрохлорфторуглеродов значительно сократилось.

ЕС также выделяет создание в 2020 году в Узбекистане независимого органа по борьбе с коррупцией.

Для будущей политической работы в отчёте выделяются несколько основных направлений.

Совершенствование законодательства в сфере негосударственных некоммерческих организаций, как ожидается, должно решить проблемы, связанные с ограничениями пространства гражданского общества и свободой мнений и объединений.

При пересмотре Уголовного кодекса, по мнению докладчиков ЕС, должна быть использована возможность пересмотреть статьи об оскорблении президента и клевете, которые не соответствуют международным нормам.

Помимо этого, отмечается в отчёте, следует рассмотреть вопрос о декриминализации однополых отношений, а также устаревших положений о наказании принудительными и обязательными работами.

В ЕС также подчёркивают необходимость практических действий по борьбе с домашним насилием, в том числе по предоставлению шелтеров и поддержки пострадавшим женщинам по всей стране.

ЕС отмечает, что в Трудовом кодексе остаются пробелы. связанные со свободой объединений (подразумеваются профессиональные союзы), принудительным трудом и гендерным равенством. Кроме того, должна быть улучшена система мониторинга сбора хлопка с полноценным участием в ней гражданского общества.

Реализация Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением отстаёт и требует дальнейшего рассмотрения, подчёркивается в отчёте ЕС.

В отчёте также подчёркиваются остающиеся в Узбекистане «серьёзные проблемы, связанные с коррупцией на высшем уровне». Необходимы усилия в различных областях: совершенствование правовой базы, наделение институтов по предотвращению коррупции полномочиями на всех уровнях, укрепление возможности правосхранительных органов и органов правосудия по расследованию и судебному преследованию, а также механизмов борьбы с отмыванием денег. Нужно также продолжить пропаганду нулевой толерантности к коррупции.