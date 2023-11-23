Федерация футбола Сенегала потребовала от Международной футбольной федерации (ФИФА) дисквалифицировать юношескую сборную Франции после поражения от неё в 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 17 лет в Индонезии. Об этом со ссылкой на документ сообщает Sport News Africa.

Причиной называется выступление за Францию нападающего Яниса Иссуфу. Он ранее уже был заигран за команду Нигера U-17 на турнире Западноафриканского футбольного союза, который является частью отбора на чемпионат мира. Таким образом, Иссуфу на одном турнире выступал за две разные команды, что запрещено правилами ФИФА.

«Вы согласитесь с нами, что этот игрок сыграл в двух официальных турнирах в одной и той же [возрастной] категории, а также в одном и том же соревновании ФИФА с двумя разными сборными. Однако в статье 8 пункт «б» в уставе и правилах трансфера игроков чётко указано, что ему «не разрешается представлять свою новую ассоциацию в любом соревновании, в которых уже участвовал с предыдущей ассоциацией», — говорится в заявлении Федерации футбола Сенегала.

Кроме того, регламент чемпионата мира U-17 подчёркивает, что все игроки должны участвовать в турнире в соответствии с уставом ФИФА.

«Поэтому, принимая во внимание вышеизложенное, мы убедительно просим дисквалифицировать Францию с этого турнира за включение в заявку игроков, не имеющих права на участие», — говорится в обращении.

Иссуфа родился во Франции, но имеет ещё гражданство Нигера и Марокко. В прошлом году он играл за Нигер U-17 в квалификации на Кубок Африки, там забил два мяча в четырёх матчах.

Этой весной он был вызван сборной Францией на юношеский чемпионат Европы, где также забил дважды и дошёл до финала, уступив победу Германии в серии пенальти. Затем нападающего вызвали уже в сборную Франции U-18, за которую в трёх матчах чемпионата мира отличился двумя голевыми передачами.

В октябре молодой форвард дебютировал во французской Лиге 1 за «Монпелье», став самым молодым дебютантом этого клуба в высшем дивизионе Франции (16 лет и 359 дней), пишет Sports.ru.

Ранее французское радио RMC Sport сообщило, что «ФИФА успокоила Францию относительно возможного исхода этого дела, даже несмотря на то, что в прессе некоторые поспешили выдвинуть гипотезу о дисквалификации». Французской сборной «пришлось объясняться, но её положение не ухудшилось, поскольку Буркина-Фасо после поражения подала запрос, но не в отведённый срок» (должна была подать жалобу за пять дней до соревнований), сообщает французское радио. ФИФА сообщила RMC Sport, что «изучает» этот вопрос и не может давать «дальнейшие комментарии» на данном этапе.

После этого Франция не включила Иссуфу в заявку на матч с Сенегалом, который завершился победой французов в серии пенальти — 0:0 (5:3).

Напомним, 25 ноября в 13:30 Узбекистан и Францию должны сыграть в четвертьфинале чемпионата мира U-17.