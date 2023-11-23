Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительную информацию о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей.

«ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах пневмонии у детей», — говорится в заявлении организации.

В частности, ВОЗ просит Китай предоставить результаты лабораторных исследований и информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии.

В ВОЗ напомнили, что на пресс-конференции 13 ноября представители Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили об увеличении количества заболевших респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили это отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония, RSV и SARS-CoV-2.

Позже об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая сообщила газета The Telegraph со ссылкой на данные ProMed, которая отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру. Издание отметило, что китайские больницы «перегружены больными детьми», а заболеваемость пневмонией обостряется в городах по всей стране, включая Пекин.

ВОЗ уточняет, что пока не ясно, связаны ли вспышки недиагностированных пневмоний у детей на севере Китая с респираторными инфекциями.

О том, что детские больницы в КНР переполнены сообщал и тайваньский телеканал FTV News. «Многие, многие госпитализированы. Они не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих развиваются лёгочные узелки», — заявил каналу один из жителей Пекина.