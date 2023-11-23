23 ноября в Дохе состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка Азии среди футболистов до 23 лет. Сам турнир пройдёт в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

Молодёжная сборная Узбекистана попала в группу D, где её соперниками будут Вьетнам, Кувейт и Малайзия. Футболисты национальной команды сначала сыграют против Малайзии, а потом с Кувейтом и Вьетнамом.

Полный состав групп выглядит так:

Группа А

  • Катар
  • Австралия
  • Иордания
  • Индонезия

Группа В

  • Япония
  • Республика Корея
  • ОАЭ
  • Китай

Группа С

  • Саудовская Аравия
  • Ирак
  • Таиланд
  • Таджикистан

Группа D

  • Узбекистан
  • Вьетнам
  • Кувейт
  • Малайзия

Узбекистан отобрался на финальную часть Кубка Азии U-23 через квалификацию в Ташкенте.

В финальный этап турнира вышли 16 команд, включая организатора турнира Катара. В их числе — 11 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.