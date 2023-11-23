23 ноября в Дохе состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка Азии среди футболистов до 23 лет. Сам турнир пройдёт в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

Молодёжная сборная Узбекистана попала в группу D, где её соперниками будут Вьетнам, Кувейт и Малайзия. Футболисты национальной команды сначала сыграют против Малайзии, а потом с Кувейтом и Вьетнамом.

Полный состав групп выглядит так:

Группа А

Катар

Австралия

Иордания

Индонезия

Группа В

Япония

Республика Корея

ОАЭ

Китай

Группа С

Саудовская Аравия

Ирак

Таиланд

Таджикистан

Группа D

Узбекистан

Вьетнам

Кувейт

Малайзия

Узбекистан отобрался на финальную часть Кубка Азии U-23 через квалификацию в Ташкенте.

В финальный этап турнира вышли 16 команд, включая организатора турнира Катара. В их числе — 11 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.