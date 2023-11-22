Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец 21 ноября на пресс-конференции прокомментировал ничью против Ирана в матче второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Поздравляю своих игроков. Они совершили камбэк при счёте 0:2 против такой команды, как Иран, и показали свой характер. Но в первом тайме мы не играли так, как должны, не были агрессивными, не играли плотно с соперником. Мы фактически отдали им два гола. И ещё раз хочу сказать, что вернуться в игру после 0:2 — это очень хорошо. Я счастлив, игроки тоже счастливы», — заявил он.

Наставник также прокомментировал конфликт между тренерскими штабами во втором тайме, после чего переводчик с узбекской стороны получил красную карточку. Он сказал, что не будет осуждать судей, но, по его мнению, они проявляли больше уважения к иранской команде, чем к хозяевам поля. «Это я так воспринял, ничего не имею против судей», — заявил специалист.

По его словам, такие конфликтные ситуации и провокации «создаются иранской стороной, чтобы сбить темп игры, когда соперник выходит вперёд».

Сречко Катанец рассказал, что сказал игрокам после первого тайма, когда Узбекистан проигрывал со счётом 0:2. «Я сказал им, что, возможно, они боятся, поскольку мы недостаточно агрессивны, не играем плотно с игроками, передвигаем мяч очень медленно. Иранские игроки были лучше в этих компонентах. Игроки послушались и сделали это», — заявил он.

Главный тренер отметил, что одной из проблем является недостаточная игровая практика у лидеров команды, которые играют в зарубежных клубах. Речь про нападающего Эльдора Шомуродова (выступает в аренде за итальянскую «Кальяри»), защитника Хусниддина Аликулова (турецкий «Ризеспор»), защитника Рустамжона Ашурматова (российский «Рубин»). По его мнению, если они получат достаточно практики, то национальная команда «может стать лучше на 20−30%».

«Почти все футболисты, которые выступают за рубежом, не играют. Может быть, в краткосрочной перспективе это нормально, но, если это будет продолжаться месяц, это будет проблемой для меня. Сейчас они видят, что у них есть качества, чтобы победить Иран. Мы можем победить, я знаю. Но они должны работать над собой, особенно в физическом плане… Но в целом я доволен командой, их характером и хорошими игроками», — подчеркнул он.

Один из журналистов спросил, почему Катанец не выпускает молодых игроков с первых минут, таких как 19-летний защитник Абдукодир Хусанов, выступающий за французский «Ланс», и 20-летний полузащитник российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Тренер считает, что с молодыми игроками «нужно быть поосторожнее».

«Вы думаете, что возложу такую ответственность на молодых игроков? Необходимо думать о психологическом состоянии игроков. Постепенно они займут свои места в основе. Что касается Хусанова, то он тоже не играет за свой клуб. Как я могу поставить его поставить в старт? Это молодые игроки, им нужно развиваться в своих клубах. У нас нет времени этим заниматься. У нас может 1−2 тренировки и всё… Они хорошо выступают за команду U-20, но это другой уровень», — объяснил специалист.





Полузащитник Остон Урунов, забивший гол и отдавший голевую передачу в матче с Ираном, заявил, что тренер перед игрой заявил «мы не имеем права сегодня проиграть». «Мы рады, что смогли вытащить игру с 0:2», — сказал он.





Нападающий Элдор Шомуродов заявил, что после первого тайма «игроки не отпустили руки и боролись до конца». «Не все рады результату, поскольку верили в победу. Но одно очко — тоже не плохо, думаю, что мы показали неплохую игру… «, — сказал он.





Нападающий Игорь Сергеев, забивший второй гол, отметил, что «в первом тайме были ошибки, но во втором игроки собрались и отдали все силы».

«Ладно, не выиграли, но вытащили на ничью. Были ошибки, это Иран — сильная команда, она не прощает такие ошибки. Во втором тайме таких ошибок не было, мы не пропустили и забили два мяча… Что касается провокаций, это Иран, это не первая игра, не сказать, что это что-то новое. Иран всю жизнь так играет. Просто надо уметь правильно реагировать на это», — сказал он.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что его подопечные хорошо играли в первом тайме, но второй тайм «для них закончился».

«Во втором тайме футболисты Узбекистана показали непоколебимую игру и смогли забить два гола. Наши игроки ходили по полю, а узбекистанцы играли от сердца и с ответственностью… Для нас это стало большим уроком. Мы сделали выводы для себя», — сказал 60-летний специалист.

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