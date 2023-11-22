Начальники областных управлений Агентства по кадастру будут назначаться и освобождаться от должности премьер-министром. Об этом стало известно на совещании у президента Узбекистана 21 ноября.

Ранее, когда Агентство по кадастру было в составе Государственного налогового комитета, начальники Каракалпакского республиканского, областных, Ташкентского городского управлений, районных (городских) отделов Агентства по кадастру, председатель Палаты государственных кадастров и его заместители назначались и увольнялись решением председателя ГНК по представлению директора Агентства по кадастру.

Однако в конце 2022 года в рамках административной реформы Агентство по кадастру перешло в подчинение Министерства экономики и финансов и поэтому начальников назначает и увольняет министр.

На совещании также отмечалось, что подготовка кадров для кадастровой сферы и повышение их квалификации остаётся одной из важных задач. В Узбекистане работают более 9000 специалистов, однако качество преподавания в 10 вузах, готовящих кадры для этой сферы, «сегодня отстаёт от времени».

«Говорилось, что факультеты и кафедры были открыты не по уму, учебные программы и методы обучения устарели. Поэтому ректорам 10 вузов совместно с Агентством по кадастру поручено в следующем году организовать современные лаборатории, новую учебную литературу и привезти квалифицированных специалистов из-за границы», — отмечается в сообщении пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.