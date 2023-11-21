Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноября рассмотрел ход реализации проектов с привлечением международных финансовых институтов в сфере питьевого водоснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения в Узбекистане.

Как сообщила пресс-служба главы государства, за последние семь лет освоены кредиты международных финансовых институтов на 16 млрд долларов, запущено 103 новых проекта.

В результате построено и отремонтировано 9000 объектов социальной сферы и инфраструктуры, что позволило улучшить повседневную жизнь около 5 миллионов человек, говорится в сообщении. Запущено 38 новых крупных промышленных объектов и создано 6500 рабочих мест.

«Однако не во всех отраслях удаётся достичь высокой результативности. К примеру, в этом году в системе Министерства сельского хозяйства ожидается освоение 238 млн долларов средств международных финансовых институтов. Это намного меньше запланированного», — отметили в пресс-службе президента.

В целом за последние годы в сферу было привлечено 2,4 млрд долларов, из которых освоено 1,3 млрд. Имеются проекты, отстающие от графика. Например, задерживается проект создания агрологистических центров в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.

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По линии Министерства здравоохранения запланировано 11 проектов на сумму 877 млн долларов. Большинство из них реализуется, но освоение инвестиций по проектам оснащения нефрологических и урологических учреждений, строительства многопрофильного медицинского центра для взрослых в Яшнабадском районе Ташкента, создания национальной референс-лаборатории так и не началось, говорится в сообщении.

В системе компании «Узсувтаъминот» реализуются 22 проекта на сумму 2,1 млрд долларов, но «есть вероятность, что 8 проектов не будут запущены в срок».

На совещании отмечалось, что в большинстве случаев это связано с деятельностью проектных групп.

Глава государства поручил повысить ответственность министров за реализацию проектов, вести постоянное обсуждение каждого проекта с участием международных экспертов, обеспечить эффективное использование средств.