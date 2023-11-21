Фельдшер Центра скорой медицинской помощи в Ташкенте, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении пациентки, задержан. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-секретарь ГУВД столицы Нилуфар Исаханова.

По её словам, следственный отдел УКД ОВД Алмазарского района Ташкента возбудил уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме / часть 1 статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет).

«Уголовное дело возбуждено по факту, у мужчины статус подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие. По окончании будет принято законное решение», — заявили в ГУВД.

Напомним, в ночь на 17 ноября женщина, которая работает преподавателем в университете и растит своего маленького ребёнка одна, вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия и просила направить женщину-врача. Блогер Шахноза Соатова со ссылкой на пострадавшую подругу рассказала, что врач скорой помощи сделал ей несколько уколов, воспользовался беспомощностью женщины и «совершил неподобающие действия и изнасиловал её рукой».

Сообщается, что инспектор профилактики просил её пострадавшую подругу отозвать заявление, поскольку «сложно доказать это преступление». Руководство Центра скорой помощи назначило служебную проверку.