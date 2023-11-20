Фельдшер Центра скорой медицинской помощи в Ташкенте подозревается в изнасиловании. Об этом рассказала блогер Шахноза Саотова со ссылкой на свою подругу, которая работает преподавателем в университете и растит своего сына одна.

По её словам, в ночь на 17 ноября пострадавшая вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия.

«Поскольку она жила одна с маленьким ребёнком и была поздняя ночь, она попросила вызвать женщину-врача. За два часа не удалось найти женщин-врачей, и в 00:15 приехал один мужчина-врач. Он сделал три укола, и во время последнего женщина начала чувствовать себя странно. Она сказала: „Моё сознание вдруг помутилось, как у пьяного человека. Мне казалось, будто я лечу. Я была в сознании, но руки и ноги не слушались меня“», — процитировала Соатова слова подруги.

Блогер рассказала, что врач скорой помощи воспользовался беспомощностью женщины и «совершил неподобающие действия и изнасиловал её рукой». «Он пытался сделать и другие вещи, но женщина пыталась сопротивляться изо всех сил, после чего он ушёл», — заявила она.

Пострадавшая находилась в таком состоянии до следующего вечера. Когда осознала, что произошло, она обратилась в органы внутренних дел, но прибывший районный участковый начал убеждать её, что доказать преступление будет сложно, и предложил отозвать заявление. Женщина проявила настойчивость, после чего участковый дал направление на судмедэкспертизу, но из-за окончания рабочего дня в пятницу ей не удалось его пройти.

«На следующий день в субботу ситуация повторилась. Она зря потратила время в судебно-медицинской экспертизе и наркологии. Интересно, если они работают только 5 дней в неделю до 16:00, следы преступлений, совершенных в другое время, будут ждать до понедельника? А участковый, кажется, придерживается той же позиции „ничего не докажешь“, наоборот, постоянно говорит про возвращение заявления. Никто не берёт во внимание остатки веществ на шприце, который оставил врач скорой помощи. Портал [народной приёмной] не слушает до конца обращение и бросает трубку. Женщина не верит в справедливость, но пытается её найти», — пишет Шахноза Соатова.

Редакция «Газеты.uz» обратилась в Министерство здравоохранения и Республиканский центр скорой медицинской помощи с просьбой предоставить официальный ответ на ситуацию.

По словам руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения, Фурката Санаева, ситуация взята под контроль.

Пресс-секретарь центра скорой помощи Ирода Мирзабекова заявила, что она «лично занимается» этим делом. По её словам, назначена служебная проверка в отношении фельдшера О. М., который выехал на вызов. Рабочая группа проведёт экспертизу.

Директор Республиканского центра скорой медицинской помощи, Абдувоитжон Гафуров сообщил «Газете.uz», что за последние несколько дней количество вызовов скорой помощи увеличилось вдвое. В частности, если в обычные дни ежедневно поступает от 2800 до 3100 звонков, то 17 ноября их число достигло 6100, а 18 ноября — 5975. Он отметил, что в столице обычно действуют 206 бригад скорой помощи, но с учётом возросшей нагрузки их число увеличится ещё на 50.