Сборная Узбекистана по футболу проведёт второй матч второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Ирана. Встреча пройдёт 21 ноября в 18:00 на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.

Главный тренер национальной команды Сречко Катанец высказался о предстоящей игре на пресс-конференции в понедельник.

«Ничего особенно. Все игроки готовы к матчу. Против Ирана будет важная игра, все игры в группе всегда важные. Я очень уважаю иранскую команду, это одна из лучших команд Азии. Даже другим сильным командам в мире и Европе очень сложно играть против Ирана. Но в любом случае, это вызов для меня, это вызов для игроков. Мне не нужно мотивировать игроков, они сделают всё, чтобы выиграть… Но любой матч начинается с 0:0. Мы уверены [в победе]», — заявил Сречко Катанец.





Главный тренер отметил, что в предыдущих играх Узбекистан забивал много голов, и матч против Ирана позволит проверить, на каком уровне сейчас национальная сборная.

«Отборочные матчи [чемпионата мира] полностью отличаются. Здесь сильное давление на футболистов в отличие от товарищеских игр. Игроки Ирана долгие годы играют вместе. Я не знаю, когда они играли хотя бы без одного игрока. Они очень хорошая команда. В основном они играли в рамках одной системы. Они могут наказать вас [за ошибки]. Мы завтра должны показать превосходную игру, быть опасными», — сказал он.

По его словам, «если мы проиграем, ничего не случится», поскольку это «ещё одна игра». «Также если мы выиграем, будет хорошо. Но после 1−2 дней жизнь пойдёт своим чередом. Это важно», — заявил 60-летний специалист.

В 12 последних очных встречах Узбекистан одержал только одну победу против Ирана, 1 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Узбекистанцы забили 3 гола и пропустили 16 мячей.