Инспекция по надзору в сфере транспорта при Министерстве транспорта Узбекистана и Федеральная служба России по надзору в сфере транспорта подписали меморандум о развитии сотрудничества в области автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба Минтранса.

Документ визировали начальник Инспекции по надзору в сфере транспорта Жамшид Каримов и глава Ространснадзора Виктор Басаргин, церемония прошла в рамках Транспортной недели в Москве.

В рамках подписанного меморандума стороны намерены обмениваться опытом правоприменительной практики сторон, информацией о нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также сотрудничать в цифровизации и внедрении современных технологий.

Транспортная неделя проводится в России с 2007 года. Ключевым событием являются международный форум и выставка «Транспорт России». Задача мероприятий — поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и её территорий, отмечается на сайте недели.