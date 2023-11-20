Лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, теперь категорически запрещено работать с детьми, сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Она напомнила, что в апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство о защите прав и свобод женщин и детей. Над поправками целый год работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта против насилия Nemolchi.uz.

На основании поправок в законодательство была введена норма, запрещающая лицам, совершившим насилие в отношении несовершеннолетних, работать в образовательных, воспитательных, детских оздоровительных, спортивных и творческих организациях и заниматься видами деятельности, предусматривающей непосредственную работу с детьми.

В том же документе отмечалось, что будет введён реестр лиц, которым запрещено работать с детьми. 17 ноября специальным решением правительства Узбекистана был утверждён порядок ведения этого реестра.

Согласно закону, в реестр должны вноситься лица, судимые ранее за:

умышленное убийство, изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении потерпевшего, не достигшего 18 лет;

понуждение к вступлению в половую связь лица, не достигшего 18 лет, сопряжённое с половым сношением или удовлетворением половой потребности в противоестественной форме;

половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет, или совершение в отношении него развратных действий;

ввоз в Узбекистан, изготовление и распространение порнографии с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действия порнографического характера;

сводничество, организацию или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего;

терроризм.

Реестр создаётся и будет вестись в специальной информационной системе.

«Самым важным и примечательным является то, что трудоустройство лиц, включённых в реестр, контролируется на основе информации, полученной из этой информационной системы», — отметила глава Сената.

В сообщении не уточняется, будет ли этот реестр открытым, как ранее предлагали активистки проекта Nemolchi.uz.