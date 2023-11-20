Министерство сельского хозяйства Узбекистана прокомментировало резкое подорожание огурцов и виноградов на продовольственных рынках.

По данным Министерства экономики и финансов, которое ежедневно публикует цены продуктов питания на рынках «Куйлюк» и «Чорсу» в Ташкенте, с 8 по 15 ноября максимальные цены на огурцы выросли с 9000 до 25 тысяч сумов, минимальные — с 4000 до 20 тысяч сумов. Виноград подорожал с 8−45 тысяч до 45−90 тысяч сумов.

Огурцы

В Минсельхозе отметили, что на сегодняшний день огурцы, выращенные на открытых полях, собраны и доставлены потребителям. Средняя цена во время сбора урожая составляет 1500−2000 сумов за кг. В предыдущие годы также наблюдался рост стоимости огурцов к середине ноября: в 2021 году — в 1,3 раза по сравнению с предыдущими месяцами, в 2022 году — 1,9 раза.

«Огурцы, выращиваемые в теплицах, в основном высаживают в августе-сентябре, а период сбора начинается с третьей декады ноября и начала декабря. В этом году в начале сезона, то есть в сентябре, посадку овощных культур в теплицах прекратили до полного решения вопроса с газоснабжением», — говорится в сообщении.

После принятия постановления Кабинета министров №567 от 27 октября 2023 года, которое предусматривает гарантированную подачу природного газа в теплицы, началась посадка сельхозкультур в теплицах. Прогнозируется, что цены на внутреннем рынке стабилизируются с началом сбора продукции в теплицах в третьей декаде ноября — начале декабря.

Минсельхоз для информации отмечает, что цены на мировых рынках сегодня также существенно выросли. Например, 1 кг огурцов в России стоит 1,1−1,7 доллара, в Казахстане — 1,5 доллара, в Польше — 1,6 доллара.

Виноград

Что касается винограда, по данным многолетнего мониторинга Минсельхоза, стоимость винограда растёт из-за того, что его помещают на хранение в ноябре-декабре. В частности, цена винограда в ноябре 2022 года выросла на 111,5% по сравнению с октябрём, тогда как в этом году рост составил 119%. Например, виноград сорта Хусайни стоит 15−25 тысяч сумов, Тайфи — 15−20 тысяч сумов, а на сорта Ризамат-ота и Мерседес, которые популярны на внутреннем и внешнем рынках, цена выросла до 90 тысяч сумов, говорится в сообщении.

Кроме того, 18% виноградной продукции в этом году было потеряно из-за аномальных холодов в Узбекистане, отметили в министерстве. Такая ситуация наблюдалась также в Кыргызстане и Казахстане. Это также повлияло на снижение объёмов экспорта: в январе-октябре экспорт сырой виноградной продукции составил 113 тысяч тонн (на 49% или 123 тысячи тонн меньше, чем в 2022 году).

Увеличение спроса и рост цен на внешнем рынке отразились и на внутреннем рынке, указали в Минсельхозе. На подорожание также повлияло увеличение затрат на коммуникацию и логистику (тарифы на электричество выросли втрое, горюче-смазочные материалы — на 130%).

Минсельхоз описал рост цен на сельхозпродукцию «естественной ситуацией, возникшей в результате подготовительных работ к зимнему сезону в теплицах». После сбора урожая в теплицах и его поставки на рынок цены стабилизируются, ожидает министерство.