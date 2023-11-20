Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября подписал постановление о мерах по широкому вовлечению населения в малый и средний бизнес. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Согласно документу, в 2024 году планируется вовлечь 2 миллиона граждан Узбекистана в бизнес. Республиканская комиссия до 15 декабря должна определить задачи по этому вопросу в разрезе регионов.

Каждому члену комиссии в течение месяца необходимо будет организовать учебные семинары для населения и предпринимателей с выездом в каждый район и город закреплённого за ними региона.

В Узбекистане также будет внедрена единая система финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, включая оказание содействия в формировании у населения предпринимательских навыков, финансировании бизнес-инициатив и реализации проектов.

«Банк развития бизнеса» увеличит выделяемый малым предприятиям остаток кредитов в 1,7 раза. Доля в кредитном портфеле финансовой организации вырастет с 28 до 43%.

Банк также выпустит в обращение в 2024—2026 годах евробонды на 300 млн долларов на международных рынках капитана и привлечёт до 800 млн долларов от международных финансовых институтов для финансирования проектов в сфере малого бизнеса. Все эти меры, как ожидается, позволят наладить работу 150 тысяч субъектов малого предпринимательства.

Недавно созданная «Компания по развитию предпринимательства» нарастит объем финансовых услуг среднему и малому бизнесу с 8 трлн до 14 трлн сумов. Она также выпустит еврооблигации на 300 млн долларов в ближайшие три года. Ожидается, что компания внесёт доли в 150 предприятий среднего бизнеса и реализует субъектам предпринимательства 300 проектов на основе ипотеки услуг. Как ожидается, это позволит увеличить количество субъектов среднего предпринимательства в 2,5 раза.

В Центре содействия малому бизнесу и Компании по развитию предпринимательства, а также на электронных платформах по предпринимательству будет налажено обучение предпринимательству, финансированию проектов и сопровождение на всех этапах.

Кроме того, для финансирования проектов малого бизнеса из Фонда реконструкции и развития Банку развития бизнеса будет выделено 300 млн долларов, в том числе 75 млн на увеличение уставного капитала банка и 225 млн в виде субординированного долга под 5% сроком на 15 лет.

С 1 января 2024 года по 1 января 2026 года малым предпринимателям, созданным на основе кооперации с крупными предприятиями с государственным участием, будет разрешено продавать свою продукцию государственным заказчикам по прямым договорам до 10 млрд сумов в год.