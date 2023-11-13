Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября подписал указ о совершенствовании финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

В документе отмечается недостаточность ресурсов для средних предприятий, поэтому планируется внедрить альтернативные финансовые инструменты — долевое финансирование предпринимательских проектов, ипотека услуг и расширение предоставления поручительства.

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности преобразуется в Компанию по развитию предпринимательства (КРП) в форме АО при учредительстве Министерства экономики и финансов.

КРП разрешается самостоятельно внедрять инструменты для дополнительной помощи, направленные на комплексную поддержку малых и средних предприятий. Она также сможет привлекать средства на местном и международном рынках капитала, включая средства международных финансовых институтов и правительственных финансовых организаций.

Компания будет участвовать в реализации государственных, отраслевых и региональных проектов для создания новых рабочих мест, поддерживать инновационную деятельность малого и среднего бизнеса, стимулировать создание новых видов продукции, финансировать проекты самозанятых лиц, а также поддерживать внедрение «зелёных» и энергосберегающих технологий.

С 1 марта 2024 года компания начнёт предоставлять меры поддержки бизнеса. По проектам производства и сервиса среднего бизнеса:

внесение в уставный капитал инициаторов в виде недвижимости, оборудования и иной форме доли в размере 15% стоимости проектов (но не более 20% или 3 млрд сумов уставного фонда);

покупка имущества в 70% стоимости недвижимости и оборудования (до 10 млрд сумов) с передачей инициатору на основе ипотеки услуг на срок до 7 лет. Проценты будут начисляться на остаток долга по ставке Центрального банка плюс 4%.

Эта помощь будет предоставляться на основе открытого конкурса среди компаний, которые функционируют более двух лет и имеют в постоянном штате не менее 50 человек в течение года.

Для этого Минэкономфин выделит беспроцентную бюджетную ссуду в размере 1,2 трлн сумов на 10 лет, включая пятилетний льготный период.

КРП также разместит сумовые и валютные средства в банках, микрофинансовых и лизинговых организациях для выделения кредитов малому и среднему бизнесу. Они смогут рассчитывать на поручительство по кредитам на сумму до 5 млрд сумов.

В 2024—2026 годы компания будет компенсировать часть процентных выплат по сумовым кредитам до 5 млрд сумов. Компенсация составит до 40% основной ставки Центробанка, которая должна быть больше минимум на 4%, но не превышать её более чем в 1,75 раза.

Компания предоставляет компенсации по принципу «1+2» первоначально только в первый год кредита (лизинга), а чтобы получить ещё на два года, необходимо выполнить план по числу созданных новых рабочих мест и увеличить выручку от продаж минимум на 15%.

Министерство экономики и финансов выделит в уставной капитал компании 300 млрд сумов в 2023—2024 году, а также привлечёт 100 млн долларов ресурсов для финансирования сервисных и «зелёных» проектов.

Ипотека услуг будет предоставлять в приоритетном порядке в регионах, где имеется детальная планировка и мастер-планы поддержки проектов, а также объектов придорожной инфраструктуры.