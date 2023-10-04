Средства автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, установленные по Узбекистану, теперь фиксируют в том числе непристёгнутый ремень безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБДД ДОБ МВД.

В службе напомнили, что согласно ПДД, и водитель, и пассажиры передних сидений должны пристегнуться до начала движения транспортного средства, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности.

Имеется также требование о том, чтобы водитель предупредил пассажиров о пристёгивании при начале движения.

Водители, выполняющие манёвр движения задним ходом, а также водители линейных такси также обязаны пристёгиваться.

Разрешается не пристёгиваться детям до 12 лет на заднем сиденье, инструктору по вождению, когда за рулём находится обучаемый, беременным женщинам и больным пассажирам, состояние которых не позволяет им пристегнуться (при наличии справки об этом).

Не пристёгнутыми также могут быть водители и пассажиры специальных транспортных средств, имеющих соответствующие цветографические схемы на наружной поверхности и оборудованных проблесковыми маячками синего, красного или синего и красного цветов.

Отметим, что согласно части 1 статьи 125 Кодекса об административной ответственности, несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности влечёт наложение штрафа в размере половины базовой расчётной величины (сейчас эта сумма равна 165 тысячам сумов).

Штраф для пассажиров до сих пор в законодательстве не предусмотрен, хотя требование пристёгиваться на переднем сиденье вступило в силу с 1 мая 2022 года.

Использование ремней безопасности на задних сиденьях, а также специальных кресел для детей в возрасте до 7 лет и специальных удерживающих устройств для детей 7−12 лет в Узбекистане носит только рекомендательный характер.