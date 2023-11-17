Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Термезе 17 ноября высказался о мерах по развитию туризма в Сурхандарьинской области, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, регион имеет очень высокий туристический потенциал, здесь расположено более 600 объектов культурного наследия и туризма.

В этом году начались работы по созданию музея под открытым небом у памятника Далверзинтепа. Такой же музей будет создан в Байсуне, где расположены одна из самых глубоких пещер мира «Бойбулак», пещеры «Тешикташ» и «Мачай», где были найдены останки неандертальцев, а также замок Узундара — первая каменная эллинистическая крепость, обнаруженная в Узбекистане.

Кроме того, планируется направить экспедицию иностранных учёных к пещере Хатак и скале Зараутсай в Шерабаде, где жили древние люди.

По маршруту «Самарканд — Китаб — Денау — Алтынсой — Термез» будет открыто туристическое кольцо «Пиры Накшбанди» (пиры — мусульманские святилища, места захоронения святых суфистов — ред.).

В Сурхандарье работают всего 53 гостиницы на 2500 мест, половина из них расположена в Термезе. Поскольку в 2024 году планируется увеличить поток туристов в область в 3 раза, было принято решение предоставить сурхандарьинским предпринимателям субсидии на строительство гостиницы независимо от количества «звёзд».

До конца года поручено восстановить гражданское авиасообщение в аэропорт Сариосиё, в следующем году начать регулярные рейсы из Сариосиё в Самарканд и Ташкент, а также увеличить количество рейсов из Термеза в Стамбул, Фергану, Бухару и Хорезм.

На железнодорожном маршруте «Термез — Ташкент» будет установлен туристический вагон, а также начнётся движение поездов по маршруту «Сариосиё — Ташкент».