Европейский парламент и Совет ЕС по охране окружающей среды 16 ноября согласовали новую директиву о борьбе с преступлениями против окружающей среды, сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Документ предусматривает расширение списка преступлений против окружающей среды и ужесточение наказаний за них, а также более точное определение экопреступлений.

«Новая правовая база даст гарантию, что серьёзные экологические правонарушения не останутся безнаказанными. Это предотвратит загрязнение и деградацию окружающей среды и будет способствовать сохранению нашей природы для будущих поколений», — говорится в сообщении ЕК.

Всего список экопреступлений расширен с 9 до 18 пунктов. Среди них — незаконный оборот древесины, полученной путём нелегальных вырубок, незаконная утилизация деталей суден и нарушение правил использования и утилизации химических веществ.

За умышленные экопреступления, повлёкшие за собой смерть людей, физическим лицам во всех странах ЕС будет грозить лишение свободы на срок от 10 лет. Наказание за другие умышленные экопреступления составляет от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Для компаний за тяжкие преступления против окружающей среды предусмотрен штраф в размере не менее 5% от их мирового оборота либо выплата 40 млн евро. Размер штрафа за менее тяжкие эконарушения составит от 3% общего оборота компании либо 24 млн евро.

«Экологические преступления наносят разрушительный ущерб нашей окружающей среде, вредят нашему здоровью, а также нашей экономике. Слишком долго преступники наживались на слабых санкциях и отсутствии правоприменения», — отметил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, комментируя достигнутые договоренности.

Теперь Европарламенту и Совету ЕС предстоит официально принять директиву. После этого страны ЕС должны включить прописанные в документе нормы в своё национальное законодательство.