Президент Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку, запустив первую очередь проекта питьевого водоснабжения в махалле Богистон Сарыасийского района, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, в 2021 году уровень подачи питьевой воды через централизованные сети в Сурхандарье составлял около 60%. Президент, прибыв тогда с визитом в регион, поставил задачу подготовить проект по подаче воды из Тупалангского водохранилища к домам населения.

Вода в этом водоёме собирается в результате таяния снега и льда в горах. Согласно тестам, вода имеет 4-процентную жёсткость и богата полезными минералами.

В рамках проекта от водохранилища до Термеза будет проложено 380 км металлических труб. Из них 159 км — вдоль автомобильных дорог, 221 км — внутренние сети, соединяющие города и районы. Также будут построены водоочистные, редукционные и водосборные сооружения.

На сегодня проложено 147 км трубопроводов. Построены водоочистные, редукционные и 5 водосборных сооружений.

На этом этапе вода достигла Сарыасийского, Денауского, Шурчинского и Кумкурганского районов. Уровень обеспеченности централизованной питьевой водой населения региона достиг 70%.

Ещё одним важным аспектом является то, что за счёт падения воды под собственной силой экономится 8,6 миллиона кВт.ч электроэнергии.

На втором этапе проекта уровень централизованного питьевого водоснабжения будет доведён до 90%. Этим воспользуются около 2 миллионов жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандиханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музрабатского, Термезского районов и города Термеза. Завершить проект планируется в 2024 году.