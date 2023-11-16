США, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан запускают бизнес-платформу государственно-частного диалога — Business 5+1. Об этом сообщило Бюро Госдепартамента США по делам Южной и Центральной Азии.

«B5+1 способствует экономической безопасности посредством региональной экономической интеграции и реформ, государственно-частного диалога, инноваций и иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.

Первое заседание в формате «B5+1» состоится в Алматы в 2024 году, следует из сообщения.

Договорённость о создании специальной бизнес-платформы была достигнута на саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1» в сентябре в Нью-Йорке. Платформа, как ожидается, дополнит C5+1 и укрепит экономическое сотрудничество ЦА и США.