Повышение тарифов на электроэнергию в Узбекистане с 1 октября привело к тому, что предприниматели стали чаще устанавливать солнечные панели. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 8 ноября заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Депутат от Экологической партии Равшанбек Бегматов указал на недостаточное исполнение утверждённых параметров по установке солнечных панелей среди населения и бизнеса. В частности, по состоянию на 1 октября установка возобновляемых источников энергии на социальных объектах и госучреждениях выполнена на 77%, на зданиях предпринимателей — 15%, домах населениях — 36%, многоэтажных домах — 26%.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отметил, что здесь указаны только данные, включаемые в платформу «Яшил энергия», и не учтены все установленные панели.

Журабек Мирзамухмудов (слева внизу).

По его словам, за девять месяцев импортировано солнечных панелей и инверторов на мощностью свыше 700 МВт. На 9213 социальных объектах и госучреждениях установлены солнечные панели на 176,7 МВт, то есть параметры выполнены на 80%, в 36 тысячах домов населения — 70,7 МВт, у 11920 местных субъектов предпринимательства — 140,1 МВт (32%).

«Здесь нужно сказать, что основная причина низкого показателя установок у населения и предпринимателей — в первую очередь, тариф. Если за девять месяцев [у бизнеса показатель по установке составлял 28%], то после повышения с 1 октября тарифов за месяц показатель вырос на 4%. То есть повышение тарифов для бизнеса ускорило внедрение альтернативной энергетики. И во многоэтажных домах установлено [оборудование мощностью] 4,59 МВт (32%). Здесь основная проблема в том, что наблюдаются проблемы при заключении контрактов с ТСЖ», — заявил глава Минэнерго.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что основной акцент делается на реализацию крупных проектов альтернативной энергетики — до конца года планируется ввести в эксплуатацию солнечные электростанции на 1900 МВт и ветряную электростанцию на 100 МВт.

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов отметил, что в начале реализации этого проекта местные депутаты получили обращения об искусственных ограничениях при установке солнечных панелей. В частности, компании, которые занимались установкой панелей, должны были пройти регистрацию в Министерстве энергетики и войти в реестр. В результате некоторые районы были вынуждены привлекать специалистов из других областей и Ташкента, поскольку у них нет компаний из реестра.

Исмоилов указал на отсутствие сервисных компаний, а также недостаточные разъяснительные работы, поскольку «некоторые думают, что достаточно установить панель, чтобы всегда был свет, хотя ещё нужен и аккумулятор».

Министр энергетики заявил, что ограничений по поводу установки оборудования и реестров компаний нет.