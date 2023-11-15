В рамках сессии комитета по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC-21) в Самаркандской области создан «Зелёный парк CRIC-21», сообщило УзА.

Выступая на открытии заседания, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов отметил, что с 2021 года в стране реализуется общенациональный проект «Яшил макон» («Зелёное пространство»), в рамках которого по всей стране продолжается осенняя высадка деревьев, и пригласил присутствующих поучаствовать в создании нового парка CRIC-21 в Самарканде.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, Азиз Абдухакимов, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой Ибрагим Тиав и представители иностранных делегаций посадили саженцы в новом парке, создаваемом на территории площадью три гектара.

Всего было высажено более 1200 саженцев 10 видов деревьев, среди которых ольха, японская софора, катальпа, ясень. В парке создана современная система полива, подчёркивается в сообщении.

На данный момент в Узбекистане в рамках проекта «Яшил макон» создано более 1200 гектаров садов и общественных парков, свыше миллиона гектаров зелёных насаждений.

В этом году в осенний сезон посадки деревьев, который продлится до 1 декабря, планируется высадить 85 миллионов саженцев в лесных хозяйствах, детских садах, школах, вузах и больницах, по периметру полей, создать «зелёные пояса» вокруг мусорных свалок и крупных промышленных предприятий.

Планируется также создать «зелёный покров» на 100 тысячах гектар высохшего дна Арала.