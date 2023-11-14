В Узбекистане планируется ограничить хокимиятам использование средств из перевыполненной части доходов бюджета. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса на прошлой неделе сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.

Депутат Дониёр Ганиев напомнил, что в июне 2022 года подписан закон, который запрещает изъятие земель у физических и юридических лиц без предварительной выплаты компенсации.

Однако, по его словам, до сих пор большое число пострадавших не могут получить компенсации несмотря на наличие у них законного решения суда.

Парламентарий предложил предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год средства для выплаты компенсации за счёт трансфертов, направляемых в местные бюджеты.

Джамшид Кучкаров сообщил, что на днях правительство подготовило проект документа, чтобы разрешить хокимиятам свободно использовать средства, сформированные за счёт перевыполнения прогнозов по бюджету.

«Мы возьмём этот документ и включим такой пункт: если хокимияты имеют задолженность за изъятие земли или снос здания, то запрещается использовать перевыполненную часть бюджета на другие цели», — сказал заместитель премьер-министра.

По его словам, с 2018 года из госбюджета выделено свыше 4 трлн сумов на компенсацию сноса зданий и изъятия земель, что является «огромной суммой». Он признал, что при изучении были выявлены случаи уничтожения зданий, которых можно было избежать.

В 2023 году на эти цели выделено 516,6 млрд сумов, а затем дополнительно 170 млрд сумов, в 2024 году планируется направить 500 млрд сумов.