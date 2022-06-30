Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией» и внесении в связи с ним изменений в 4 кодекса и 20 законов. Документ ещё не опубликован, но министр юстиции Русланбек Давлетов на своей странице в Facebook привёл основные выдержки из закона.

Как отметил министр, документ определяет настоящую правовую основу конституционной гарантии на жильё, которую предложил глава государства.

Глава Минюста считает, что закон, который успешно прошёл демократический процесс и был принят после долгих дебатов, «положит конец проблемам, которые мучают наш народ уже несколько лет».

Законом утверждается полный перечень оснований, в рамках которых земельные участки могут быть изъяты для государственных и общественных нужд. При этом земельный участок может быть конфискован только в крайнем случае, когда нет иного способа удовлетворить общественные нужды. Кроме того, введён запрет трактовать изъятие земельных участков для каких-либо иных целей как изъятие для общественных нужд.

«Самое главное — инициатор должен будет доказать местному кенгашу и общественности, что изъятие земельного участка — это крайняя мера. Теперь, если нет средств, необходимых для выплаты компенсации за попавшее под снос здание, такой инициативы не будет. То есть заявления вроде „Давайте пока снесём, а с компенсацией потом решим“ больше не пройдут», — заявил Русланбек Давлетов.

Министр указал, что депутаты местного кенгаша три раза рассматривают вопросы, связанные с изъятием земли и сноса: при утверждении инициативы об изъятии земельного участка, в процессе его изъятия и при сносе недвижимого имущества на изъятом земельном участке.

«Если учесть, что чёткое разграничение полномочий местного кенгаша и хокима предлагается закрепить в Конституции, то не придётся беспокоиться о том, что инициаторы „ускорят“ процесс сноса», — подчеркнул он.

По словам главы Минюста, одним из основных принципов закона является «100-процентная открытость процесса» на всех этапах, включая открытые обсуждения с собственниками при участии СМИ и общественности.

Кроме того, если не достигается соглашение с собственником, не допускается отключение жилого или нежилого помещения от коммуникаций: водопровода, канализации, электричества, связи (в том числе интернета), тепловых и газовых сетей, а также перекрытие подъездного пути с целью физического принуждения собственника к подписанию договора.

Закон определяет права, которые подлежат компенсации:

рыночная стоимость недвижимости;

рыночная стоимость прав на земельный участок (за исключением сельскохозяйственных земель);

рыночная стоимость многолетних деревьев;

расходы, связанные с переездом и временной арендой другого жилья;

упущенная выгода, которую можно получить от использования земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости;

иные расходы и убытки собственника.

«Вводится даже новый вид компенсации, которого нет в большинстве стран: единовременная выплата в размере 5% от рыночной стоимости недвижимости за неудобства, причиненные правообладателю. Ещё одна важная гарантия заключается в том, что собственник получит полную компенсацию за жилые и нежилые здания, самовольно построенные на принадлежащей ему по закону земле», — подчеркнул министр.

Кроме того, расширен перечень домов, за которые будет выдана компенсация в случае сноса. Теперь при сносе домов, на которые не оформлены кадастровые документы, но при этом они располагаются в пределах населенного пункта и за эту землю уплачены налоги более чем за 15 лет, будет выплачена компенсация.

«Можно сказать, что этот закон „страхует“ от сноса около 3 миллионов домов без документов», — сказал Русланбек Давлетов.

Министр также подчеркнул, что все юридические процессы, связанные со сносами, будут осуществляться через электронные системы, включая учёт принятых решений, договоров и компенсаций.

Глава Минюста призвал граждан активно использовать закон на практике для защиты своих прав и интересов после его вступления в силу.