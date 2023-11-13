Сухая и тёплая погода в Узбекистане сохранится в течение всей рабочей недели, сообщил Узгидромет. В начале недели местами возможен туман.

В понедельник днём по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов Цельсия.

Температура воздуха будет день ото дня расти, и во второй половине рабочей недели в дневные часы воздух прогреется до +21…+24 градусов, по югу страны — местами до +25…+27. Ночная температура к концу недели повысится до +7…+10 градусов.

Такой температурный фон на 5−8 градусов превышает климатическую норму для середины ноября.

В Ташкенте в течение недели без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного.

Температура в понедельник днём будет в пределах +14…+16 градусов, затем начнёт повышаться и к 16−17 ноября достигнет +21…+23 градусов.

Ночью ожидается постепенное повышение температуры от +5…+7 градусов до +8…+10а.