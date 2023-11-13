Центральный банк Узбекистана представил индекс потребительских настроений (ИПН) за третий квартал 2023 года.

Индекс потребительских настроений — это показатель доверия потребителей, который измеряется и публикуется каждый месяц. Он состоит из двух частей: оценка потребителями текущего экономического положения и их ожиданий. Потребительские настроения определяют, насколько население готово увеличить/уменьшить потребление. Предприниматели на основе настроения потребителей и их покупательских намерений смогут наиболее эффективно строить планы производства, импорта или продаж, для организации маркетинга и рекламы.





Показатель по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 2,2 пункта — до 24,3 (столько же было по итогам третьего квартала прошлого года). Результаты опроса показывают, что ожидания населения относительно роста доходов, сбережений и склонности к расходам немного повысились за год.

Сохранению позитивных потребительских настроений способствовали рост реальных доходов населения, высокий потребительский спрос в экономике и сезонный рост доходов в аграрном секторе, отметили в Центробанке.

Расходы в третьем квартале и будущие расходы. Источник: Центробанк.

Респонденты заявили, что в третьем квартале в основном тратили деньги на покупку автомобиля (18,2%), образование (15,8%) и лечение (11%).

Впервые с момента начала опросов образование вышло на первое место в структуре будущих расходов населения (15,3%). В будущем опрошенные также планируют расходы на ремонт дома (10,6%), покупку автомобиля (9,8%) и другие расходы (9,7%).

Согласно анализу, в последние годы доля людей, тратящих свои деньги на покупку бытовой техники и путешествия, увеличивается. Данная тенденция позволяет сделать вывод о том, что спрос на эти товары и услуги в будущем будет увеличиваться, ожидает регулятор.

Рост расходов на свадебные церемонии с 5,1% до 7,8% объясняется сезонностью, а высокие расходы на образование — тем, что население тратит больше денег на получение знаний.





Спрос на кредиты снизился на 0,6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,5 п. п. — к прошлому кварталу.

Среди опрошенных только лица с доходом до 2 млн сумов, 7−10 млн сумов и выше 10 млн сумов заявили, что планируют взять кредит в ближайшие месяцы, тогда как во всех других группах ожидается снижение спроса на займы. Для справки: в январе-июне объём выделенных кредитов физическим лицам вырос на 73% по сравнению с первой половиной 2022 года.

Ответы респондентов с разным уровнем дохода о будущей перспективе изменения доходов (увеличится, останется без изменений или снизится).

Лица с зарплатой 7−10 млн сумов и выше 10 млн сумов более оптимистичны касательно будущего роста доходов, тогда как респонденты с самым низким доходом (до 2 млн сумов) более пессимистичны в вопросе увеличения доходов в будущем.

Большая часть респондентов (74%) ожидают улучшения экономической ситуации в Узбекистане в следующие три года.