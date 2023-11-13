В Наманганской, Андижанской и Ферганской областях заведующие угольными складами «Кумир таъминот» расхитили 5075,4 тонны угля, предназначенного для распределения среди населения по льготным ценам, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.





На совещании 31 октября президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что в некоторых регионах неправильно налажена система распределения угля населению, из-за чего допускаются случаи незаконной продажи угля по завышенным ценам и хищений. Глава государства поручил Генпрокуратуре взять под контроль эту ситуацию.

По данным ведомства, заведующий угольным складом в Андижанском районе Ш. Б. подготовил ложные сведения о получении населением 1220 тонн угля за 362,3 млн сумов и расхитил топливо, продав его за наличные деньги в личных интересах. Аналогичные случаи произошли в Булакбашинском (445,5 тонны за 178,3 млн сумов) и Джалакудукском (1419,9 тонны за 421,7 млн сумов) районах. В сумме в Андижанской области расхищено 3087,4 тонны угля.





Против заведующих угольными складами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере / наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 10 лет) и иным статьям Уголовного кодекса.





Заведующий угольным складом в Учкурганском районе Наманганской области подозревается в хищении 623,7 тонн угля, а завскладом угля в Бувайдинском районе Ферганской области — 1364,3 тонны.

В Ферганской области управляющий Бувайдинским районным складом угля подготовил ложные сведения о поступлении 1364,3 тонн угля населению и расхитил их.

Подозреваемые задержаны, против них открыты уголовные дела.

Отметим, что Узбекистан наращивает производство и импорт угля на фоне перевода части теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц на угольное топливо для экономии газа. В 2023 году ожидается перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.