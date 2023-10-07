Добыча газа в Узбекистане в январе-августе 2023 года составила 31,39 млрд кубометров и снизилась на 9,4%, или 3,26 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

В январе было добыто 4,31 млрд кубометров газа (-7,5% по сравнению с январём 2022 года), в феврале — 3,85 млрд (-9% к февралю прошлого года), в марте — 4,16 млрд (-12,96%), в апреле — 3,94 млрд (-8,1), в мае — 3,6 млрд (-11,2%), в июне — 3,7 млрд (-8,9%), в июле — 3,9 млрд (-8,3%).





В августе добыча выросла до 3,92 млрд кубометров, что немного больше показателя предыдущего месяца, но на 9% ниже, чем в августе 2022 года (4,3 млрд кубометров).

Производство электроэнергии за первые восемь месяцев увеличилось на 5,7%, или на 2,78 млрд кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 48,9 млрд до 51,7 млрд кВт·ч. В августе выработано 6,46 млрд кВт·ч, что на 7% больше показателя этого месяца за прошлый год.

В первые месяцы после энергокризиса в январе выработка была ниже прошлогодних показателей. Однако с весны производство резко увеличилось.

Стоит отметить, что предварительные данные по производству электроэнергии за март, апрель, май, июнь, июль и август были пересмотрены Агентством статистики в сторону увеличения. Разница между предварительными и окончательными данными по производству разнятся на несколько миллиардов кВт·ч. В Министерстве энергетики ранее отмечали, что Статагентство не учитывает показатели станций, построенных в рамках государственно-частного партнёрства (в том числе солнечные фотоэлектростанции). В агентстве поясняли, что эти станции являются малыми объектами, которые по законодательству предоставляют данные раз в год, а не каждый месяц, как крупные предприятия.

Напомним, что более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе.





Добыча угля за январь-август уже превысила прошлогодние показатели после резкого падения в первом полугодии. Объёмы достигли 3,77 миллиона тонн (+10,4%), в том числе в августе — рекордные за последние годы 673,7 тысячи тонн, что на 40,2% больше августа 2022 года.

Рост добычи нефти продолжает замедляться — за восемь месяцев она составила 520 тысяч тонн (+0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В августе произведено 64,3 тысячи тонн, что на 4,2% меньше прошлогоднего показателя.

За январь-августе произведено 892,1 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года больше на 16%, или на 123,3 тысячи тонн. После резкого падения добычи в мае из-за ремонта на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе в июне выпущено более чем в 2 раза больше топлива — 100,1 тысячи тонн, в июле — 133,2 тысячи тонн, в августе — 108 тысяч тонн.

Производство тепловой энергии за восемь месяцев упало на 8,3%, газового конденсата — на 6,8%.

Выпуск дизельного топлива за этот период составил 699,9 тысячи тонн — на 269,4 тысячи, или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в августе произведено 70,1 тысячи тонн дизтоплива, что на 20,3 тысячи тонн меньше, чем в июле.