Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента Генеральной прокуратуры Узбекистана задержали заместителя директора специализированного торгового рынка «Бек Барака» в Зангиатинском районе Ташкентской области.

По данным СГБ, он пытался обманным путём продать гражданину магазин из лёгкой конструкции нового типа через своих высокопоставленных знакомых. Сообщается, что он был задержан при получении 20 тысяч долларов.

В другом случае правоохранительные органы при получении 5000 долларов задержали адвоката, который якобы через своих знакомых в Верховном суде обещал оставить без изменений октябрьский приговор Мирзо-Улугбекского межрайонного суда в апелляционной инстанции в пользу подсудимого.

По данным СГБ, сотрудники также задержали начальника центра технической охраны Шаватского районного Управления охраны Национальной гвардии в Хорезмской области задержан при получении 1400 долларов и 1,2 млн сумов за обещание трудоустроить местного жителя в систему Нацгвардии.



