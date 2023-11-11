В Узбекистане планируется пересмотреть порядок выдачи субсидий на приобретение жилья для нуждающихся семей. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 8 ноября сообщил заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.

Депутат Анвархон Темиров сообщил, что сегодня некоторые нуждающиеся семьи не могут воспользоваться субсидией для оплаты первоначального взноса на покупку жилья в рамках ипотечной программы. Причина — после получения субсидии банки отказывают в выдаче ипотеки из-за низкого уровня зарплаты или недостаточного дохода.

Джамшид Кучкаров признал, что часть выделяемых субсидий для ипотеки в областях остаётся неиспользованной.

«Это проблема актуальна… Для обеспечения жильём очень нуждающихся семей, которые потеряли кормильца, имеют лиц с инвалидностью, требуется другой метод, мы над ним работаем. Субсидии — не для них. Субсидии выделяются тем семьям, у которых нет возможности оплатить первоначальный взнос на покупку жилья, но имеют постоянный доход», — сказал он.

«Если эта семья нуждающаяся, если есть лица с инвалидностью, то у этой семьи и так хватает доходов. В некоторых областях должностные лица используют субсидию в качестве инструмента. Например, если приходит вдова и просит жильё, ей дают субсидию и всё, а они не могут воспользоваться субсидией. Это неправильный путь», — заявил вице-премьер.

В 2023 году планируется выделить около 1 трлн сумов на субсидии по ипотеке, а в 2024 году — около 1,5 трлн сумов.