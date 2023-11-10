В Яшнабадском районе Ташкента на улице Махтумкули утром 10 ноября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса MAN маршрута №21 и легкового автомобиля Nexia, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

На кадрах видно, что у пассажирского автобуса помята левая передняя часть. Удар оказался настолько сильным, что заднюю часть легкового автомобиля буквально смяло.

По данным «Тошшахартрансхизмат», автобус врезался в заднюю часть автомобиля, стоявшего в левой части дороги без аварийного знака и включённой аварийной сигнализации.

Пострадал водитель легкового автомобиля, он был госпитализирован с травмами.

В этот же день в Мирзо-Улугбекском районе на проспекте Мирзо Улугбека пассажирский автобус №151, следовавший по маршруту метро Буюк Ипак Йули — Чингельды, столкнулся автомобилем Equinox.

В пресс-службе «Тошшахартрансхизмат» на запрос «Газеты.uz» сообщили, что кроссовер задел переднюю часть автобуса, который собирался совершить разворот.

В настоящее время сотрудниками УБДД Ташкента проводят расследование.