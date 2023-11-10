Министерство культуры Узбекистана в рамках проекта постановления правительства предложило утвердить порядок выплаты субсидий представителям сферы культуры и искусства, а также молодым творческим деятелям на покупку квартиры либо строительство и реконструкцию индивидуального жилья.

Постановлением президента от 2 февраля 2022 года определено, что представителям сферы культуры и искусства, ведущим эффективную деятельность в данном регионе на протяжении многих лет, а также талантливым молодым творческим деятелям хокимияты за счёт дополнительных источников местных бюджетов выделяют субсидии в размере 50% от стоимости жилья, приобретаемого на основе ипотечного кредита, но не более 50% расчётной стоимости жилья, определяемой указом президента от 9 декабря 2021 года № УП-33.

Согласно проекту, Минкульт предлагает выделять единовременную субсидию на покрытие 50% стоимости жилья, но не более 192,5 млн сумов для Каракалпакстана и областей и не более 245 млн сумов для Ташкента. Лица, получившие рекомендацию о предоставлении субсидии, не менее 5% первоначального взноса по ипотеке должны выплатить за счёт собственных средств.

Артистам при получении ипотеки предоставляется право на привлечение в качестве созаемщиков также близких родственников, не проживающих вместе с ними (то есть будут учитывать и их доходы).

В случае, когда цена приобретаемой квартиры превышает указанную в уведомлении сумму, оставшаяся часть стоимости оплачивается заёмщиком за счёт собственных средств путём увеличения суммы первоначального взноса.

Если проект постановления Кабинета министров будет принят, то Министерство культуры создаст постоянно действующие центральную и региональные комиссии по отбору претендентов на субсидии. Эти комиссии будут определять и оценивать соответствие претендента установленным социальным критериям.

На субсидию могут претендовать артисты с опытом не менее двух лет в возрасте 18−60 лет. На момент подачи заявления должно «отсутствовать жилье, оформленное на себя и супругу в регионе, где он осуществляет свою деятельность на имущественно-правовой основе». После выделения субсидии артист обязан проработать в Министерстве культуры и входящих в его состав структурах в течение 5 лет (за исключением его перевода в органы, назначаемые президентом и Кабинетом министров и избираемые органы, невозможности продолжать свою работу по состоянию здоровья или смерти).

При этом, если заявитель пожелает покинуть Минкульт и входящие в его состав структуры до истечения пятилетнего срока, предоставленная государством субсидия будет возвращена в следующем порядке:

если проработал меньше 1 года, то необходимо вернуть 100% средств;

меньше 2 лет — 80%;

меньше 3 лет — 60%;

меньше 4 лет — 40%;

меньше 5 лет — 20%.

В документе отмечается, что при выделении жилья в первую очередь будут рассматриваться заявления граждан с ограниченными возможностями и инвалидностью, а также тех, кто работает в сфере культуры и искусства более 10 лет. К ним не будет применяться процедура возврата субсидий.

Реакция Минкульта

В ответ на обсуждения в сети в Министерстве культуры попытались объяснить необходимость предоставления субсидий представителям культуры и искусства.

По данным ведомства, в сфере культуры и искусства работают более 36 тысяч человек, из них свыше 850 — в системе высшего образования, 2500 — в системе среднего и среднего специального образования, свыше 12 тысяч учителей работают в детских музыкальных и художественных школах, более 9000 наставников — в культурных центрах, более 6000 — в театре и цирке, свыше 2900 — в концертно-зрелищной сфере.

Кроме того, многие представители сферы культуры и искусства, занимающие призовые места на международных конкурсах и фестивалях, и «вносящие значительный вклад в прославление родины и развитие культуры и искусства, долгие годы живут в семейных общежитиях».

«Не все представители сферы культуры и искусства, как утверждается в социальных сетях, имеют возможность выступать на свадьбах, днях рождения и других мероприятиях и получать дополнительный доход. Но, несмотря на это, они любят свою профессию и трудятся самоотверженно», — говорится в сообщении.

Минкульт отметил, что 76-я цель Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы предусматривает материальную поддержку и улучшение условий жизни представителей сферы культуры и искусства, творческих работников, а также профессоров-преподавателей и работников, работающих в этой сфере. Об улучшении их жилищных условий говорится также постановлении президента от 2 февраля 2022 года.